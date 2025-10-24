Når barna våre blir budsjettapere

Vi kan gjøre hverdagen bedre for barna, og for de voksne som passer på dem. Vi må bare prioritere annerledes, skriver Aurora Dreyer. Gorm Kallestad / NTB

200 millioner kroner til økt bemanning og 216 millioner til økt pedagogtetthet. Det høres mye ut – helt til man fordeler det på alle landets barnehager. Da står man igjen med småpenger.

Det er ikke et løft. Det er et plaster på et åpent sår.

Utdanningsforbundet har beregnet at det trengs 5,4 milliarder kroner for blant annet å sikre én ekstra barnehagelærer i alle barnehager. Regjeringen tilbyr under én tiendedel.

Samtidig synker søkertallene til barnehagelærerutdanningen, sykefraværet er høyt, og ansatte flykter fra yrket. Dette er ikke en varsellampe – det er full brann.

Lav bemanning betyr at barn gråter uten at noen har tid til å trøste. At ettåringer står alene i garderoben mens én ansatt prøver å skifte på to andre. At ansatte må velge mellom å trøste, leke eller passe sikkerheten.

Det er ikke fordi de ikke bryr seg. Det er fordi de ikke rekker.

Bak tall og budsjetter finnes ekte barn – og ansatte som går på jobb hver dag med dårlig samvittighet fordi de vet at de ikke får gjort alt de burde. Dette er ikke verdig et land som liker å kalle seg verdens beste for barn.

Regjeringen sier de vil heve kompetansen blant ansatte uten barnehagelærerutdanning. Det er i utgangspunktet positivt – men det hjelper ikke å sende folk på kurs hvis ingen har tid til å gå på dem. Og hvis ingen har tid til å bruke denne kompetansen.

Barnehagekrisen er ikke et spørsmål om kompetanse. Det er et spørsmål om kapasitet og prioritering. Vi trenger ikke flere kurs, vi trenger ikke flere planer. Vi trenger flere mennesker.

Dette handler ikke om luksus. Det handler om trygghet.

Regjeringen viser til at de øker kommunenes frie inntekter med 3,2 milliarder kroner, og at dette skal gi rom for bemanning. Men penger som ikke er øremerket, er ikke en garanti.

Kommunene må velge mellom vei, eldreomsorg, skole og barnehage. Eller enda verre, de kan velge å sette disse pengene i fond, eller bruke dem på helt andre ting. Dette har vi allerede sett flere eksempler på, og da vet vi hvordan det ender. Barnehagen taper – igjen.

Vi i Foreldreopprøret ser hva som skjer når bemanningen svikter. Vi ser barna som gråter uten at noen rekker å trøste. Vi ser de ansatte som gråter i bilen på vei hjem fordi de ikke klarer å gi nok.

Dette handler ikke om luksus. Det handler om trygghet. Om å bygge mennesker som tror på seg selv og på verden.

Det er barna våre som tar støyten for at dette ikke er på plass. Det kjæreste vi har. Fremtiden vår.

Vi kan gjøre hverdagen bedre for barna, og for de voksne som passer på dem. Vi må bare prioritere annerledes. Og uansett hvor du flytter pengene fra – så vil det være verdt det.

Dette handler ikke bare om økonomi. Det handler om verdier. Om hvilket samfunn vi vil være.

Vi krever at regjeringen slutter å snakke om satsing og faktisk sikrer flere ansatte til barna våre. Ikke neste år. Ikke i neste plan. Men nå.