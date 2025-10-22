Nå følger han diktatorens håndbok

Analyser har allerede advart mot en systematisk styrking av den utøvende makten under Donald Trump. Kombinert med angrep på dommere og etterforskere, utgjør det en gradvis erosjon av rettsstaten, skriver Diyako Baroz. Foto: Kevin Lamarque, Reuters/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Diyako Baroz. Foto: Privat

Da hundretusenvis av amerikanere sist lørdag demonstrerte under parolen «No Kings», var det en påminnelse om at et flertall i USA motsetter seg president Donald Trumps angrep på rettsstaten og maktfordelingsprinsippet.

Ved bokstavelig talt å dekke motstanderne i ekskrementer, reduseres de til noe avskyelig.

Reaksjonen fra presidenten var like forutsigbar som den var sjokkerende. Som Anne Applebaum presist beskriver i The Atlantic, svarte Trump med å dele en AI-generert video på sin kanal Truth Social der han, iført kongekrone, flyr over en by og bokstavelig talt dumper dritt over demonstrantene.

Dette er ikke bare et uttrykk for dårlig smak. Det er en politisk strategi. Det er spin-diktaturets skitne krigføring i praksis – en virkelighet jeg analyserte allerede i Minerva i 2022, basert på mønsteret beskrevet i Guriev og Treismans «Spin Dictators».

Annonse

Moderne autokrater styrer mindre med åpenlys vold og mer med manipulasjon og narrativ kontroll. Målet er å isolere og diskreditere kritikere, slik at ingen andre tør å slutte seg til dem. Applebaums observasjoner fra helgen viser nøyaktig hvordan denne håndboken anvendes.

Trump og hans allierte bruker de eldste triksene:

Dehumanisering gjennom latterliggjøring: KI-videoen er et grotesk, men effektivt, eksempel. Ved bokstavelig talt å dekke motstanderne i ekskrementer, reduseres de til noe avskyelig. Målet er å skape en emosjonell barriere.

KI-videoen er et grotesk, men effektivt, eksempel. Ved bokstavelig talt å dekke motstanderne i ekskrementer, reduseres de til noe avskyelig. Målet er å skape en emosjonell barriere. Stempling som illegitime: Akkurat som Vladimir Putin i sin tid beskyldte russiske demonstranter for å være oppildnet og betalt av Vesten, og kinesiske myndigheter beskrev Hong Kong-demonstrantene i 2019 som «radikale» elementer som utførte «terrorlignende handlinger», ble helgens demonstranter umiddelbart stemplet som «marxister», «pro-Hamas» eller betalt av George Soros. Dette er en klassisk taktikk for å frata motstandere legitimitet, en trend som organisasjonen Freedom House har dokumentert i en rekke land med demokratisk tilbakegang.

Massemobiliseringer gjør misnøyen synlig og knuser illusjonen om at lederen har folkets fulle støtte. Derfor må de latterliggjøres og skitnes til.

Som Anne Applebaum påpeker, er selve innholdet i anklagene irrelevant. Det som betyr noe, er intensjonen: Ikke argumenter mot kritikken, men ødelegg troverdigheten til kritikeren. Beskriv dem som farlige, selv når de er kledd i froskekostymer. Beskyld dem for å være kjøpt og betalt, for ingen kan vel egentlig være uenig med Lederen av edle motiver?

Annonse

Hvorfor denne intense kampanjen for å diskreditere? Fordi spin-diktatoren innerst inne frykter det Applebaum kaller «Jäger-øyeblikket» – øyeblikket da en av regimets egne støttespillere innser at flertallet er imot, og velger å bytte side.

Massemobiliseringer gjør misnøyen synlig og knuser illusjonen om at lederen har folkets fulle støtte. Derfor må de latterliggjøres og skitnes til.

Over hele USA tok folk til gatene sist lørdag, for å protestere mot Donald Trumps regime. Bildet er fra Chicago. Foto: Kamil Krzaczynski, AFP/NTB

Det handler om å opprettholde kontrollen over narrativet. En kamp som, ifølge analyser fra institusjoner som V-Dem Instituttet, er avgjørende for autoritære regimers overlevelse.

Vi er, som Applebaum advarer, bare i begynnelsen av en velkjent syklus. Propagandaen kan lykkes i å kvele protestene. Eller reaksjonen kan bli hardere. Neste skritt i håndboken er å definere kritikerne som «uamerikanske».

Annonse

I fullt utviklede autoritære stater ville statens institusjoner – skattemyndigheter og politi – deretter blitt brukt mot dem. En taktikk kjent som våpenliggjøring av rettssystemet, slik Human Rights Watch har dokumentert globalt.

Analyser fra Brennan Center for Justice har allerede advart mot en systematisk styrking av den utøvende makten under Donald Trump. Dette, kombinert med angrep på dommere og etterforskere, utgjør en gradvis erosjon av rettsstaten.

Alternativt kan helgens protester inspirere til mer. Som Applebaum skriver: Demonstrasjoner er ytringsfrihet i praksis. Ekte demokrati krever organisering og politisk arbeid. Spin-diktatoren vet dette også. Derfor er kampen om narrativet – og viljen til å ty til kloakken – så avgjørende.