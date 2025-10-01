Nå er det hele Europas krig

De omfattende droneforstyrrelsene, som har ført til nedstengning av Kastrup og Gardermoen, er det ferskeste og mest synlige eksempelet på den russiske aggresjonen, mener Diyako Baroz. Bildet viser politivakthold ved Kastrup. Foto: Steven Knap, Ritzau/AFP/NTP

Diyako Baroz er samfunnsviter. Privat

Det som begynte i Kyiv for over tre år siden, har gjennomgått en fundamental transformasjon. Krigen er ikke lenger bare Ukrainas; den er blitt hele Europas.

Frontlinjen for russisk aggresjon er ikke lenger begrenset til Donbas, men strekker seg nå langs hele NATOs nordlige og østlige flanke. Dette er ikke en fremtidig trussel, men en pågående virkelighet som Europa er faretruende uforberedt på.

Den konvensjonelle krigføringen i Ukraina er bare én dimensjon av en bredere konflikt. Vi ser en alarmerende eskalering av russisk aggresjon – både i form av hybride og mer direkte trusler – mot hele det europeiske kontinentet.

De siste dagenes omfattende droneforstyrrelser, som har ført til nedstengning av store flyplasser som Kastrup i København og Gardermoen i Oslo, er det ferskeste og mest synlige eksempelet.

Disse hendelsene er ikke lenger bare et problem for EUs østflanke; de er en realitet som har tvunget frem historiske sikkerhetspolitiske endringer i hele Norden.

Sveriges og Finlands inntreden i NATO har omdefinert det strategiske kartet i Nord-Europa. Østersjøen er blitt en NATO-innsjø, men samtidig har spenningen økt. Danmarks rolle som portvokter ved innseilingen til Østersjøen gir landet en kritisk strategisk posisjon.

Russiske provokasjoner, som krenkelser av luftrom, aggressiv maritim aktivitet, og nå systematisk trakassering av sivil luftfart med store, kapable droner, er blitt dagligdags.

I nord deler Norge en direkte grense med et stadig mer militarisert Russland på Kolahalvøya, og trusselen mot undersjøisk infrastruktur er konstant. Frontlinjen går nå fra Romania ved Svartehavet, gjennom Polen og Baltikum, og hele veien opp til Barentshavet.

Samtidig som trusselen fra øst vokser og blir mer påtrengende, har den tradisjonelle transatlantiske sikkerhetsgarantien blitt mindre forutsigbar.

Europas sikkerhet kan ikke lenger tas for gitt og outsources til Washington.

USA, under en administrasjon som kan beskrives som den første reelt euro-skeptiske i moderne tid, viser tegn til å ville redusere sitt engasjement i europeisk sikkerhet.

Dette skiftet handler ikke bare om militær tilstedeværelse, men også om en ideologisk kamp, der visse amerikanske krefter aktivt forsøker å fremme anti-europeiske bevegelser internt i Europa.

Denne utviklingen tvinger Europa til å konfrontere en ubehagelig sannhet: Kontinentets sikkerhet kan ikke lenger tas for gitt og outsources til Washington.

Den strategiske avhengigheten av en alliert som i økende grad ser innover, utgjør i seg selv en alvorlig sårbarhet.

Vi har for vane å se på krig som noe som skjer «der borte», men «der borte» er nå her.

Midt i dette dystre bildet finner vi et dypt ironisk paradoks: Ukraina, landet som ble invadert, har gjennom tre år med brutal krig blitt en av de mest formidable militærmaktene i Europa.

Deres styrker er kampherdede, fullt mobiliserte og teknologisk innovative på en måte få europeiske forsvar kan matche.

I sterk kontrast står store deler av Europa. Til tross for økte forsvarsbudsjetter, er kontinentet preget av fragmentering og manglende kapasitet – både industrielt for å produsere ammunisjon, og operasjonelt for å forsvare seg mot hybridangrep som droneforstyrrelser.

Befolkningen har ennå ikke fullt ut tatt innover seg alvoret. Vi har for vane å se på krig som noe som skjer «der borte», men «der borte» er nå her – enten det er i form av droner som stanser flytrafikken over København og Oslo, eller konvensjonelle trusler ved Polens grense.

Europa står overfor sitt sannhetens øyeblikk. Den pågående hybridkrigen, kombinert med et vaklende USA og en intern mangel på militær beredskap, skaper en perfekt storm.

Å fortsette som før er ikke lenger en holdbar strategi.

Det er på høy tid at hele Europa anerkjenner at dette er alles krig, og begynner å handle deretter – med den kraft og enhet som situasjonen krever.