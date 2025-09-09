Nå er det eneste rette å øke formuesskatten

Folk flest lot seg ikke skremme av de mange, ofte overdrevne eller feilaktige, advarslene fra de som har størst formue å skatte av, skriver Svein Olav Sæter. Privat

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Venstresiden vant valget. Det kan bli en fargerik kombinasjon som skal samarbeide framover, men én ting har de alle til felles: De er for formuesskatt.

Det er antakeligvis en stor skuffelse for høyresidens rike donorer.

Før valget fant E24 fram til at milliardærene som har støttet partiene på høyresiden, kunne ha spart ti ganger så mye som de donerte til partiene om formuesskatten ble fjernet. Flere av de med størst formue har også gitt penger til påvirkningskampanjer mot formuesskatten.

Til tider var valgkampen helt dominert av debatt rundt formuesskatten. Flere eiere av oppstartsselskaper, mellomstore firma og hjørnesteinsbedrifter var ute i media og advarte om hvor forferdelig det er med 1,1 prosent skatt på deres formue.

Debattene partiene mellom dreide seg ofte om formuesskatten, og media har vært ute og spurt så og si alt og alle hva de synes om denne skatten som relativt få faktisk betaler.

Valgkampen virket på meg som en eneste stor høringsrunde rundt formuesskatten. Resultatet endte med et flertall for.

Folk flest lot seg ikke skremme av de mange, ofte overdrevne eller feilaktige, advarslene fra de som har størst formue å skatte av.

Da er det eneste rette nå å øke formuesskatten.

Tidligere har noen av verdens fremste skatteøkonomer, UC Berkeley-professorene Gabriel Zucman og Emmanuel Saez, argumentert for at en formuesskatt på to prosent på de største formuene vil bidra til en mer rettferdig fordeling og et stabilt bidrag til statsbudsjettet.

En slik økning i formuesskatten ville ifølge ny empirisk forskning publisert hos National Bureau of Economic Research føre til en nedgang i sysselsetting på mindre enn 0,02 prosent og en nedgang i investeringer på mindre enn 0,07 prosent. Det virker som en byttehandel folk flest går god for med valgresultatet vi fikk.

Den nye venstresidens regjering kan begynne der.

Samtidig har mer ambisiøse politikere på venstresiden, som Bernie Sanders i USA, foreslått en formuesskatt på helt opp til åtte prosent på de aller rikeste.

Det kan være noe å strekke seg etter, i alle fall om man vil unngå nok en valgkamp dominert av rikfolk som kjøper seg påvirkning med alle midlene de har til overs.