Musikk og sang som omsorgsredskap

Hun sitter i rullestolen, stille og med blikket et annet sted. Hun husker ikke så mange ord, tid eller sted lenger, men når en velkjent melodi fyller rommet, skjer det noe.

Hun synger med, husker ord for ord. Øynene lyser, og hun er igjen seg selv i et øyeblikk av gjenkjennelse, båret frem av musikk.

Nå nærmer stortingsvalget seg. Partiene legger frem sine løfter for eldreomsorgen, og vi hører om kapasitet, bemanning og finansiering. Livskvalitet for eldre skapes ikke kun ut fra disse grunnleggende faktorene. Den avgjøres også av fellesskap, meningsfull aktivitet og tilhørighet.

Musikk åpner rom for møter mellom mennesker, drømmer og minner. Den kan lindre uro, vekke minner og gi fellesskap til den som kjenner seg alene. Dette er godt dokumentert kunnskap, men likevel er musikk og kultur ennå ikke integrert som en selvsagt del av eldreomsorgen.

I utredningen «Musikklandet – Flerstemt musikkpolitikk for framtiden» slås det fast at musikk skal være tilgjengelig og relevant for alle, uavhengig av alder og livssituasjon. For å få dette til må musikken inn i flere sektorer, også helse og omsorg. Samspillet mellom profesjonelle og frivillige må støttes og struktureres.

Musikklandet skal altså være for alle, også for dem som ikke lenger finner veien til konsertsalen på egen hånd.

Revideringen av Kulturloven gir kommunene et tydeligere ansvar for å sikre innbyggerne deltakelse i kulturopplevelser. En klarere forankring av frivillighetens rolle vil være et avgjørende virkemiddel for å lykkes med dette.

Frivillig innsats, for eksempel i form av transport eller følge til kunst- og kulturopplevelser, kan utgjøre en grunnleggende del av omsorgens fellesskap. Som supplement gjør frivillig innsats det mulig å gi eldre tilgang til opplevelser de ellers ikke ville hatt, og den representerer en ressurs som beriker både eldreomsorgen og kulturlivet.

Andelen eldre i befolkningen øker kraftig fram mot 2060. Samtidig vokser ensomhet og psykiske helseplager. Musikk og sang kan redusere uro, dempe tvang, fremme kontakt og styrke livskvalitet, særlig hos personer med kognitiv svikt.

Demenskorene viser hva som er mulig.

Når musikk brukes som omsorgsredskap, handler det om mye mer enn trivsel og tidsfordriv. Det handler om verdighet og helhetlig omsorg.

I stortingsmeldingen «Bu trygt heime» varsles en nasjonal aktivitetsgaranti. Den skal omfatte både hjemmeboende og institusjonsbeboere, og vurdere hvordan kultur og frivillighet kan trekkes inn. Ambisjonen er riktig, men uten ressurser, kompetanse og samarbeid på tvers blir aktivitetsgarantien stående som en uforløst intensjon.

Hvorfor er det lettere å finansiere olje og gass enn levende kunst og menneskelig kontakt? Er det fordi vi fortsatt betrakter økonomisk avkastning som en større verdi enn fellesskap, tilhørighet og livskvalitet?

Demenskorene viser hva som er mulig. De skaper fellesskap, aktivitet og glede, men lever ofte på usikker finansiering og ildsjeler. Slik sårbarhet kan ikke være grunnmuren i en voksende eldreomsorg.

Veien videre krever:

Kompetanseheving i helse- og omsorgssektoren for å bruke musikk terapeutisk og i relasjonsarbeid.

Strukturert samarbeid mellom frivillige og fagpersoner både fra helse – og kulturfeltet

Forutsigbar finansiering av musikk- og kulturtiltak for eldre

Tilrettelagte arenaer for musikk i eldreomsorgen

Kunst, kultur og frivillighetens kraft i eldreomsorgen må dessuten inn i partienes velferdsfortelling, og forankres i kommunebudsjetter, helseplaner og nasjonale reformer.

Uten dette forblir Musikklandet et hjørne av politikken. Et ideal som aldri blir virkelig for en stadig voksende samfunnsgruppe, våre eldre.