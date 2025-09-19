Motpolene i samfunnsdebatten trenger samtaleterapi

Etter at ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk ble drept forrige uke, viste de sosiale mediene umiddelbart sin polariserte natur, skriver Bår Stenvik. Bildet viser et spontant minnesmerke utenfor hovedkvarteret til Turning Point USA, organisasjonen Charlie Kirk ledet. Foto: Joe Raedle, Getty Images/AFP/NTB

Etter at ytre høyre-aktivisten Charlie Kirk ble drept forrige uke, viste de sosiale mediene umiddelbart sin polariserte natur:

Høyre-politiker Simen Sandelien advarte i en post mot «transideologiens militante karakter». På den andre siden la Rød Ungdom-leder Amrit Kaur ut en smilende og ironisk video-kommentar om drapet. I begge tilfeller rykket den ansvarlige partiledelsen raskt ut med korreks.

Disse politikerne burde visst bedre, men i stedet for å se atferden deres som beklagelige avvik, kan det være produktivt å se dem som symptomer.

Kaur medgikk at hun var «revet med» av memes, formodentlig alle venstresidepostene om at Kirk selv hadde bidratt til den hatefulle polariseringen han ble offer for. Sandeliens tanker er på sin side i tråd med en populær konspiratorisk fortelling i høyreorienterte kretser om at en uforholdsmessig andel massedrap kan spores til «transideologi».

I dagene som fulgte delte mange venstreorienterte SoMe-brukere rasistiske og kvinnefiendtlige Charlie Kirk-sitater på sosiale medier. På høyresiden derimot, florerte sitater av Kirk som hyllet ytringsfrihet og fri debatt.

Begge inntok en annen tone når de satt i samme rom.

Det var som om de to gruppene snakket om ulike personer. Når de forholdt seg til hverandre, kranglet høyreorienterte og venstreorienterte stemmer om hvorvidt Kirk-sitatene var ekte eller tatt ut av kontekst.

Og for begge gruppene framsto motstanderne som helt virkelighetsfjerne. Nettopp fordi de forholdt seg til ulike virkeligheter.

Det minnet meg litt om da jeg besøkte norske skoler i forbindelse med skrivingen av boka «Hvem styrer feeden min?». Jeg snakket blant annet med ungdommer om den kontroversielle figuren Andrew Tate, og opplevde hvordan unge gutters bilde av Tate var ute av synk med foreldregenerasjonens.

Mens folk på min alder så Tate i Aftenposten, omtalt som kvinnehater og overgrepsmann, hadde de unge guttene inntatt timevis av videoer og podkaster, der han store deler av tida bød på tilforlatelige selvhjelpsråd av typen: «Ikke vær redd for å feile, feilene er bare leksjoner» eller «suksess er ikke en destinasjon, men en reise».

Hvis foreldrene konfronterte dem med at livscoachen deres var en kriminell menneskehandler, kolliderte to helt forskjellige erfaringer. Snakket de egentlig om samme mann?

Ikke bare folk med ulike politiske orienteringer, men også kvinner og menn oppholder seg i stor grad nå i ulike sfærer på nett, og det gjelder særlig unge. Mange mener at det er en fare for demokrati og tillit. Men hva skal vi gjøre med det?

For meg var det et friskt pust da den venstreorienterte influenseren Synnøve Dørum inviterte FpU-leder Simen Velle til podkasten sin, etter at hun tidligere hadde kritisert et av hans kontroversielle utspill på TikTok.

Begge inntok en annen tone når de satt i samme rom: De lyttet til hverandre og viste forståelse for hverandres syn.

Et annet eksempel er podkastserien «Sjølpolarisering», der Magnus Marsdal fra venstresidens tankesmie Manifest snakker med Nils August Andresen fra høyreorienterte Minerva. Det uttalte formålet med podkasten er å prøve å forstå den andre siden bedre, og lete etter en felles virkelighetsforståelse.

I en fersk episode tar de utgangspunkt i nettopp drapet på Charlie Kirk, diskuterer hvilke forståelser av mannen som er gyldige, og hvorvidt hver av de politiske fløyene har blindpunkter de burde reflektere mer over. Det er rent hjertevarmende å høre en så respektfull og høflig samtale mellom to kunnskapsrike ideologiske motstandere.

Vi har tidligere sett lignende tilløp i større medier, for eksempel i «Einig?» Fra 2019, der NRK fikk politikere fra ulike partier til å snakke sammen med mål om å lytte og forstå hverandre. Et slags anti-«Debatten» – en pause fra den evinnelige dyrkingen av konflikt.

Faktasjekk-tjenester som faktisk.no er ment å skape felles grunnlag for offentlig debatt. Dessverre sliter de med et grunnleggende paradoks når det gjelder tillit: De polariserte er også de som er minst tilbøyelige til å la seg overbevise av snusfornuftige faktasjekkere fra kulturmiddelklassen.

Skremselstaktikker har nok begrenset appell i lengden.

Norsk Presseforbund og den ferske statlige strategien mot desinformasjon har fremmet redaktørstyrte medier som en beskyttelse mot «alt det farlige og upålitelige» på sosiale medier.

Men skremselstaktikker har nok begrenset appell i lengden og kan føre til mer mistillit. Mer «spennende og ungdomsvennlig» innhold tilpasset sosiale medier risikerer ifølge Medietilsynet i praksis også å skade tilliten.

Løsningen må heller være å lage en felles samtale og nyhetsdekning som gir gjenklang for alle, særlig barn og unge, som i dag får sine nyheter fra sosiale medier. Dette er en ambisjon i regjeringens desinformasjonsstrategi, men vi trenger flere konkrete ideer.

I tillegg til de nevnte podkastene, kan kanskje noen la seg inspirere av den danske nyhetsplattformen Zetland, som har presentert en ny strategi med ti «løfter», blant annet gratis abonnement til førstegangsvelgere, rimelig pris til økonomisk vanskeligstilte, og opprettelsen av en database med «folkeeksperter» som kan fortelle om samfunnsproblemer fra eget perspektiv.

Slike ambisiøse og konkrete tiltak for å lage et mer inkluderende offentlig rom er svært velkomment.

I Norge ser vi også noen lovende tiltak, som når Amedia gir gratis tilgang til unge mellom 15 og 21, og NRK dyrker fram stemmer med appell blant unge, som podkaster Erlend Mørch.

Valgdirektoratet hadde for øvrig en god idé da de lagde podkasten «Hva velger du?», for å opplyse og skape engasjement for valget, og fikk influenseren Øyunn Krogh inn som programleder. Men de ble umiddelbart kritisert for å velge en stemme kjent for venstreorienterte holdninger.

Hva om hun i stedet hadde ledet podkasten i tospann med en høyreorientert influenser?

I en digital offentlighet som sluser alle inn i ulike ekkokamre, trengs det mer enn noensinne et krafttak for å trekke ulike grupper inn i samme rom og la dem snakke rolig sammen.