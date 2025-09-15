Manglende kapasitet på norske sykehus kompenseres med avtaler i utlandet. Vi eksporterer problemet. Men i tillegg lar vi være å bygge denne kompetansen her hjemme, skriver Britt Kramvig. (Illustrasjonsfoto) Foto: iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Britt Kramvig. Foto: Privat

Hjertet mitt banker for fort for tiden. Altfor fort, farlig fort. De siste ukene har det i tillegg banket konstant. Med noen stopp. Da banker det nok litt for sakte.

På fagspråket kalles det for hjerteflimmer, en diagnose jeg fikk for under ett år siden og som jeg deler med en ganske stor og sammensatt gruppe mennesker. Den spenner fra de som trener mye, har høyt blodtrykk, stoffskiftesykdommer og økt alder. Pluss en rekke andre utløsende årsaker.

Botemidlene er medisiner og elektrosjokking av hjertet. Og for noen – som i mitt tilfelle når hjerterytmen er blitt helt forstyrret – er et lite dagkirurgisk inngrep nødvendig.

Annonse

Mitt bankende hjerte står på venteliste.

Og mens det venter – så endrer det seg. Eller struktureres, som det visstnok heter. Det betyr at hjertets manglende evne til å sikre stabil sirkulasjon av blodet til andre organer fører til at disse svekkes og at hjertet selv i tillegg endrer seg. Og ikke til det bedre.

Kontinuerlig høy puls har sine uforutsigbare omkostninger.

Dette må da være noe som gjør at man går inn med strakstiltak, tenkte jeg. Det må da være viktig å forhindre at man ikke får tiltagende helseplager mens man står i kø til behandling?

Vi er jo sikkert mange med meg, tenkte jeg – som står i jobb og som ønsker å være en stabil og kompetent bidragsyter til fremtidig verdiskaping og til et godt liv for seg og sine; og som derfor behandles rimelig fort og omsorgsfullt.

Annonse

Det er jo hjertet, tenkte jeg – og har ikke vi i Norge verdens beste helsetjenester på dette området?

Mens flimmeret satte seg fast som konstant tilstedeværende, så fikk jeg svar på henvisning fra Rikshospitalet om at jeg fikk tid for innleggelse i uke 10 i 2026.

Det inngrepet som jeg heldigvis får utført privat om kort tid, har vi hatt kronerulling i familien for å få til.

Jeg måtte lese det flere ganger. Jeg får altså nytt tidspunkt for innleggelse og tilbud om ablasjon – som nå er helt nødvendig – om 29 uker.

Garantien på tre måneder er erstattet med en ullen formulering om at pasienter har rett til nødvendig helsehjelp innen rimelig tid, og/eller rett til å velge behandlingssted.

Annonse

Jeg tenker at mitt stakkars bankende hjerte ikke helt klarer den belastningen det er å være på et høygir i 29 uker til. Kontinuerlig høy puls har sine uforutsigbare omkostninger.

Hvor mange som dør mens de venter vet vi vel ikke helt. Jeg bruker ventetiden til å kartlegge situasjonen og finne ut hvilke alternativer jeg har.

Det sosialpolitiske spørsmålet blir jo: Hvorfor er ikke kapasiteten bedre enn den er – og dermed ventetiden kortere? Hvorfor blir ikke denne behandlingen plassert høyere oppe på dagsorden?

Teknologien er blitt bedre – og med det prognosene. Gårdagens tall har ikke like stor tyngde som før. Hvorfor har man ikke bygd opp et behandlingstilbud som gjør at man unngår skader på hjertet og andre organer med påfølgende kostbare sykehusinnleggelser?

Annonse

Er det ikke behov for kort vei til behandlinger som gjør at flere overlever – og overlever med færre plager?

Det som gjør denne prioriteringen enda mer underlig, er at manglende kapasitet på norske sykehus kompenseres med at Helfo har avtale med sykehus i eksempelvis Danmark. Vi eksporterer rett og slett problemet. Men det vi i tillegg gjør, er å unnlate å bygge denne kompetansen her hjemme.

Mens folk venter, blir de sykere. Hvor mange dør det i denne køen?

Og ikke nok med det: Jeg fant kun ett privat sykehus som utfører denne prosedyren – Ibsenklinikken. Den har kompetanse og kapasitet, men altså ingen avtale med Helfo.

Så det inngrepet som jeg heldigvis får utført der om kort tid, har vi hatt kronerulling i familien for å få til.

Annonse

Dette handler om min fremtid og min helse – men det handler om noe mer. Mens folk venter, blir de sykere. Hvor mange dør det i denne køen?

Det handler om helsepolitikk og prioriteringer som gjøres av departementet og av helseforetakene. Med en stadig eldre befolkning og nyvinninger innen bioteknologi, vil forventningene til helsevesenet akselerere.

Men likevel – hvordan kom vi dit at Helse Sør-Øst RHF leverer tjenester for en livstruende lidelse med en ventetid på minst 29 uker?

Hva er de vurderingene som er lagt til grunn for en slik (manglende) prioritering? Dette er svært vanskelig å forstå. Selv innenfor en strengt rigget kost/nytte-analyse, må vel en noe bedre satsing på dette området være lønnsomt i lengden?

Annonse

Etter valget settes en ny regjering og nye ministrer. Mitt første spørsmål til en eventuell ny helse- og omsorgsminister vil være: Hvorfor ble det slik – og hva har du tenkt å gjøre med det?