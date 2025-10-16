Nå dør korallrevene. Over hele verden. Havet er blitt for varmt, skriver Sigmund Hågvar. Bildet viser døde koraller i et rev utenfor Maldivene. Mladen Antonov / AFP / NTB

Innimellom reklame og sladder oppdager jeg den. En kort, men sviende setning: «Første vippepunkt nådd».

For nå dør korallrevene. Over hele verden. Havet er blitt for varmt.

Det vakreste jeg vet dør. Verdens mest spektakulære mangfold av livsformer går ut av tiden. Ut av kloden. Ut av våre drømmer. Nesten ut av vår forstand. Min stakkars klode.

Men artikkelen fortsetter: Flere globale vippepunkter ligger på lur. Flere tilstander som plutselig og irreversibelt kan gå over i noe helt annet.

Amazonas-skogene, også de med et unikt biomangfold, krymper så raskt at de snart ikke klarer å produsere sitt eget regn, noe de har gjort i millioner av år. Vippepunktet her vil gjøre alt om til åpne sletter, kanskje for tørt til å kunne dyrkes. De som feller og brenner skog i dag for å dyrke, er blant taperne.

Tredje vippepunkt: Grønlandsisen ser ut til å smelte hurtigere en antatt. Havstigningen kan bli flere meter. I det beltet ligger flere store verdensbyer.

Fjerde vippepunkt, som klimaforskerne nå begynner å frykte: Golfstrømmen kan bli svakere og i verste fall stoppe opp. Man frykter ned mot 50 kuldegrader. Her.

Jeg reiser meg. Går ut i hagen. Setter meg. Blir lenge sittende.

Og mens statsbudsjettet debatteres i hovedstaden, og det er altfor lite penger til det meste, tenker jeg: Min stakkars klode. Min stakkars natur. Mine stakkars mennesker.