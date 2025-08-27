Mer penger til samiske formål? Endre heller lovverket!

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Før lovverket endres, kan vi ikke rette opp i fornorskningen som tok fra oss retten til å bruke våre egne naturgoder.

Samer har rett til å bruke naturen – også med moderne hjelpemidler. Vi trenger en motorferdselslov uten diskriminering mellom næringer, som gir fastboende tilbake retten til å ivareta sin naturbrukskultur.

I dag gjør motorferdselsloven enkelte utmarksnæringer ikke-eksisterende ved at § 4c sier at bærsanking og innlandsfiske ikke regnes som næring.

Vi vil ha en innbyggerrett til ferdsel som omfatter alle. Vi lever tett sammen med nordmenn og kvener som også har samme tradisjoner, og dermed må vi få likeverdig rett til å ferdes i den naturen som gir mening til livet i nord. Alle som en. For ett folk kan ikke bestemme over flere andre.

Alle samer og kvener har lange tradisjoner og rett til utmarka, og Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport fastslår at det offentlige gjennom sin forvaltning har hindret oss i vår lange naturbrukskultur, og på den måten både tatt fra oss levemåte og næringsvei. Sånn kan vi ikke ha det. Vi vil ha tilbake det som alltid har vært vår kultur.

I århundrer har samer og andre i distriktene brukt naturen på en måte som gjør at den fremstår som urørt – og paradoksalt nok, er det grunnlaget for vern! Vi vernes vekk fra vår egen vernetankegang.

Statlig vern betyr at skogen og marka blir stående urørt, vi mennesker oppfattes som fiender av naturen i stedet for en del av naturen. Bruk av naturen er beste form for vern i nord; gjennom skjøtsel, sanking og beite ivaretar vi områdene og intern justis sørger for at inngrep reguleres. Vi er en del av naturen, vi hører hjemme i naturen, og vi må leve i samspill med naturen.

Endre plan- og bygningsloven – her er det mye å ta av: Fjern regler som tvinger frem bruk av plasttette hus og dyre balanserte ventilasjonsanlegg, ref. byggteknisk forskrift (TEK 17).

Gi folk lov til å bygge annekser med vann og avløp uten omfattende søknader – vi har jo stadig besøk av familie og kjentfolk.

La reindriftsutøvere enkelt selge mer kjøtt privat.

100-metersregelen i strandsonen er også absurd i områder som roper etter folk, og hvor vi trenger bosetting på hvert nes for beredskap og forsvar.

Fjordfiskerne må få selge fisk fra kaia og direkte til lokale butikker, la reindriftsutøvere enkelt selge mer kjøtt privat, og gi bøndene belønning for å drive mer bærekraftig gjennom å utnytte utmarka bedre.

Og la bønder få lov å skille av 2–3 tomter på gården. Til barn, til søsken – eller til hytter som kan gi ekstra inntekt. Og gjør det enkelt.

Dette er noen tiltak som koster minimalt. Ja, lover må endres og prosesser kjøres, men med over 170.000 ansatte i departementene og etatene burde noen kunne gjøre jobben. Hvis man virkelig mener noe med nordområdene, er dette veien å gå.

Men gi gjerne penger til den kvenske befolkningen. De har tapt mer enn oss samer, og har et stort etterslep for å redde stumpene av en spennende kultur og historisk tilknytning til nord.

Mister vi kvenkulturen, har vi mistet mye av nordområdenes særegenhet.

Akkurat nå er det lovendringer vi trenger. Det vil gi samer håp om en bedre fremtid i distriktene og nord, det vil gi flere og stabile arbeidsplasser, og gi oss gode argumenter for å fortsette vårt liv i nord. Da får vi leve våre liv og ta vare på vår egen naturbrukskultur.

Nordkalottfolket skyter frem i nordpolitikken. Fordi vi samer er mer mangfoldig – vi jobber i alle slags yrker i by og distrikt, og vil ha likeverdige forhold for å utøve kultur og næring.

Fordi vi nekter å bli satt på museum, vi VIL noe og forlanger likeverdighet.