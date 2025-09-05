Martine-saken er en prøve på Norges rettsstatlige troverdighet

Martine-saken handler om hvor langt Norge er villig til å gå for å beskytte egne borgere, mener Odd Petter Magnussen, far til Martine Vik Magnussen som ble drept i London i 2008. Sissel Hoffengh / Dagsavisen

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Martine-saken handler om langt mer enn et uoppklart drap. Den handler om hvor langt Norge er villig til å gå for å beskytte egne borgere – og om vår troverdighet som rettsstat i møte med verdens mest utbredte menneskerettighetsbrudd: Vold mot kvinner og barn.

Den norske rettsstaten hviler på et grunnleggende premiss: Menneskeverdet skal alltid gjelde. Dette må også gjelde for min datter, Martine Vik Magnussen, som i 2008 ble voldtatt og drept i London.

Den siktede, rikmannssønnen Farouk Abdulhak, flyktet til Jemen og har siden vært internasjonalt etterlyst.

Britiske myndigheter har ansvaret for selve rettsprosessen. Men i henhold til britisk lov kan ikke retur presses frem – den må være frivillig. Derfor har Storbritannia nå i praksis uttømt sine diplomatiske og juridiske virkemidler.

Nettopp dette gir Norge et unikt handlingsrom. Norge har ingen formelle begrensninger, og kan bruke sitt diplomatiske og politiske spillerom til å fremme saken.

Vil departementet bruke sitt diplomatiske spillerom?

Utenriksdepartementet har hatt dialog med Houthi-bevegelsen om skipsfart utenfor Jemen. Den type dialog bør i sterkere grad også omfatte spørsmålet om Farouk Abdulhak, som oppholder seg i Houthi-kontrollerte områder.

Martine-sakens universelle verdiplattform kunne dessuten brukes som brobygger i en region der tillit og diplomati er avgjørende. Nixon brukte pingpong-diplomati for å åpne døren til Kina i 1972 – Norge kan, i vår tid, bruke samme kreativitet på et område som berører fundamentale menneskerettigheter.

Martine-saken handler i bunn og grunn om enkle, men avgjørende rettsstatlige verdier. I TV2-dokumentaren om Martine-saken, «Jakten på den mistenkte», nevner tidligere dommer ved menneskerettsdomstolen i Strasbourg, Hanne Sophie Greve, allerede i 2010 at Martine-saken kan illustrere og avhjelpe et stort internasjonalt juridisk problem.

Derfor kan en løsning få normgivende effekt i forebygging av grenseoverskridende kriminalitet.

Gjennom 17 år har min familie og tusenvis av engasjerte borgere minnet norske myndigheter om dette ansvaret – gjennom fakkeltog, underskriftskampanjer, bøker, dokumentarer og kronikker.

Men avstanden mellom offisielle norske verdibudskap og konkrete handlinger har i denne saken hittil ikke vært tillitsskapende.

Norge har handlingsrom. Norge har forpliktelser. Norge har et valg.

Jeg har derfor bedt om et nytt møte med Utenriksdepartementet 11. september. Spørsmålet er enkelt: Vil departementet bruke sitt diplomatiske spillerom – eller la fortsatt stillhet tale sterkere enn rettferdighet?