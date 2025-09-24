Mange høreapparater puttes i skuffen i stedet for i ørene

Det hjelper lite å få et høreapparat i hendene hvis du ikke også får hjelp til å putte det i ørene, skriver Hørselsforbundet. Carolina Rudah / iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Forbundsleder Bjørn-Tore Lunde og generalsekretær Inger Helene Venås i Hørselsforbundet. Ida Bjørvik

300.000 nordmenn har et høreapparat. En av fire av disse bruker det mindre enn anbefalt, noen nesten ikke i det hele tatt.

I stedet havner de sårt tiltrengte høreapparatene i en skuff. Hvorfor?

En ny rapport fra Agenda Kaupang, på oppdrag fra Hørselsforbundet, viser at dette verken handler om sløsing i det offentlige eller latskap hos den enkelte, men om en hel kjede av faktorer som til sammen gjør det vanskeligere å få nytte av det som kunne og burde vært et viktig hjelpemiddel i hverdagen.

Så hvor butter det? Litt overalt, ifølge rapporten:

Lite kunnskap i befolkningen og stigma rundt hørselstap fører til at mange venter for lenge før de søker hjelp.

Dårlig kvalitet på henvisninger fra fastlegene fører til feilprioriteringer i spesialisthelsetjenesten.

Lang ventetid på hørselsutredning fører til dalende motivasjon hos brukerne allerede før start.

Overbelastning i hørselsomsorgen fører til knapphet på tid under pasientkonsultasjoner, som igjen fører til utilstrekkelig informasjon og opplæring.

Lite eller ingen oppfølging etter tildeling fører til mangelfull tilpassing, trøblete tilvenning, feil bruk og dårlig nytte av høreapparatet.

Folk flest kommer til å høre dårlig.

Med andre ord: Det er svikt i alle ledd. Veien til å bli en lykkelig høreapparatbruker er brolagt med frustrasjon og hindringer.

Hørselsforbundet er bekymret, og vi har vært det lenge. Den gode nyheten er at vår bekymring er av den sorten det er fullt mulig å gjøre noe med.

Med enkle tiltak kommer vi langt, men det haster med å sette dem i verk. Norge har en aldrende befolkning, og med alder kommer også hørselstap som en helt naturlig del av aldringsprosessen.

60 prosent av alle over 60 år har nedsatt hørsel, og andelen øker jo eldre vi blir. Folk flest kommer til å høre dårlig.

Rapportens konklusjon er at dersom vi skal få høreapparatene opp av skuffen og inn i ørene, må vi som samfunn gjøre følgende:

Gi mer og bedre informasjon til innbyggerne om hørselstap og konsekvensene av det.

Iverksette opplæringstiltak for å bedre kvaliteten i henvisninger til spesialisthelsetjenesten.

Se på samarbeidsflater og roller, og sette i gang tiltak for å frigjøre tid og øke kapasiteten i spesialisthelsetjenesten.

Bruke mer ressurser på bedre oppfølging av høreapparatbrukere. Ordningen med hørselshjelpere og likepersoner i kommunene må styrkes.

Det siste punktet er viktig. Alle som har fått en ny teknologidings i hendene vet at det hjelper ikke med alle smarte funksjoner i verden hvis du ikke får til å bruke dem. Eller hvis innstillingene på dingsen er feil.

Derfor trengs det oppfølging ikke bare hos audiografen , som kan finjustere innstillingene på høreapparatet til hver enkelt bruker, men også hos audiopedagogen , som kan bistå med tilvenning, gi tips og råd om riktig bruk og motivere den enkelte til ikke å gi opp selv om det i starten kan føles vanskelig. Det gis også mye god bistand fra sertifiserte likepersoner fra Hørselsforbundet.

Hørselsforbundet er svært glade for regjeringens høreapparatgaranti, som lover høreapparat innen fire måneder til eldre som har behov for det. Dette er et stort steg i riktig retning, og vi forventer at det følges opp.

Men som rapporten viser: Det hjelper lite å få et høreapparat i hendene hvis du ikke også får hjelp til å putte det i ørene.

Vi har derfor forventninger om at helseminister Jan Christian Vestre prioriterer dette arbeidet høyt. Nå. Vi ser fram til arbeidet vi er invitert inn i.

Skal vi møte en fremtid der folk flest hører dårlig, må vi også gjøre det enklere for folk flest å få den hjelpen de trenger.