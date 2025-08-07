Må peniser krympe før mannfolka våkner?

Er det sjokkerende forskningsfunn, som at peniser krymper, som må til før eldre herremenn på Stortinget og i regjering endelig lytter, spør Ingrid Liland. Bildet viser Ap-statsrådene Jan Christian Vestre og Jens Stoltenberg i stortingssalen. Rodrigo Freitas/NTB

Ingrid Liland. MDG

Det skulle vært en selvfølge at Stortinget sørger for at ting vi er avhengige av i hverdagen, er trygt for oss og ungene våre. Så hvorfor har ikke partiene løftet en finger?

Mikroplast i brystmelk, i testiklene, i kreftsvulster og i hjernen. Plast i morkaken før fostre er født. Fragmenter som sannsynligvis aldri brytes ned, og som spres til alle organer gjennom blodstrømmen vår – med ukjente konsekvenser for barna som vokser opp nå. PFAS, det såkalte evighetskjemikaliet som kobles til stadig flere sykdommer, er til stede i barns blod.

Nyhetene er ikke fra en dårlig dystopisk film, men reelle funn fra forskningen de siste årene.

Vi vet ikke alt om skadevirkningene av mer og mer plastkjemikalier, mikroplast og evighetskjemikalier som PFAS gir oss. Likevel vet vi mer enn nok til at det eneste ansvarlige er å skru på alarmklokkene.

Dessverre vil verken regjeringen eller flertallet på Stortinget være med MDG på å stanse dette.

Politikerne må regulere produkter som slipper ut disse stoffene til mat, drikke og kroppene våre langt strengere.

Dessverre vil verken regjeringen eller flertallet på Stortinget være med MDG på å stanse dette. Gjennom hele denne stortingsperioden fra 2021 har MDG fremmet en rekke forslag, stilt utallige spørsmål og forsøkt å presse de andre partiene til å bli med på å beskytte norske forbrukere.

Vi har blant annet fremmet forslag om å merke produkter som slipper ut mikroplast, sette et nasjonalt mål for utslippskutt og raskt å fase ut salg av forbrukerprodukter som enkelt kan erstattes med andre materialer.

Svaret har enten vært total stillhet, bortforklaringer eller å stemme ned ethvert tiltak som ville beskyttet folkehelsa og gitt foreldre og alle andre trygghet når de handler i butikken.

Skjærebrett i plast er totalt unødvendig, mener Ingrid Liland. Getty Images/iStockphoto

Vi trenger ikke å fase ut alt over natten, men vi må begynne nå. Vi kan starte med å fase ut noe så enkelt som vannkokere i plast, skjærebrett i plast og å innføre en avgift på produkter som slipper ut mikroplast, slik at bedre alternativer blir mer konkurransedyktige.

Skjærebrett og vannkokere er prakteksempler på produkter som det er totalt unødvendig å ha i plast, samtidig som de fører til utslipp av store mengder mikroplast og plastkjemikalier i kroppene våre.

Dette kunne vært gjort raskt for å trygge oss, og for å omstille økonomien vår vekk fra produksjon, bruk, kast og resirkulering av gift som kan gjøre oss sykere og sykere.

De nye partiprogrammene for andre partiers ambisjoner for plast og miljø er også et trist skue. Faktisk har partier som Arbeiderpartiet og Høyre ikke ett eneste tiltak for å beskytte folks helse på dette feltet. Senterpartiets og Fremskrittspartiets program nevner på sin side ikke ordet «miljøgifter» overhodet.

Hos de andre partiene er lojaliteten til plastindustrien og norsk olje- og gassnæring større enn omsorgen for folkehelsa.

SVs og Venstres programmer, som flere kanskje har høyere forventninger til, nevner så vidt problematikken. Hva skjedde med den brede enigheten om omstillingen til en ren og fornybar sirkulærøkonomi?

MDG har en solid og omfattende politikk for å komme seg ut av giftøkonomien. Det gir selvfølgelig gjenklang i befolkningen. To av tre uttrykker nå bekymring for mikroplastens konsekvenser for helsa vår. Hos de andre partiene er lojaliteten til plastindustrien og norsk olje- og gassnæring – som kan være ansvarlig for opp mot 4 millioner tonn plastavfall i året – større enn omsorgen for folkehelsa.

Hvis det absolutt ikke er noen andre argumenter som får de andre partiene til å gjennomføre grep her, så viser også forskning at kjemikalier i plast i ytterste fall kan få peniser til å bli mindre.

Må slike funn til før eldre herremenn på Stortinget og i regjering endelig lytter?

I stedet for å vente på trege herremenn, kan vi få et sterkt MDG over sperregrensen ved stortingsvalget i høst. I vippeposisjon vil vi gi miljø og folkehelse politiske muskler til å overvinne oljelobbyen og de andre som sitter fast i fortiden.

Med noen ekstra mandater kan vi sette i gang utfasingen av plast, forurensning og miljøgifter en gang for alle.