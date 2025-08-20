Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen ber helseminister Jan Christian Vestre om en plan for å beholde jordmødrene på fødeavdelingene.
Må ha større ambisjoner enn å overleve fødselen
Vi må få tilbake et offentlig fødetilbud jordmødrene vil jobbe i, og norske kvinner velger å føde i.
Jordmødrene varsler for døve ører og forlater sin post.
Flere av landets største fødeavdelinger har lange perioder i kode rød, der jordmødrene
kun kan gi et absolutt minimum på vakt. Sparekutt og lav
bemanning kan føre til at liv går tapt. Vi har færre fødeavdelinger
enn flyplasser.
Mange kvinner har en dagsreise til sitt nærmeste fødetilbud.
Om lag 350 kvinner føder barnet sitt årlig før de når fram til nærmeste
fødested, med økt risiko for alvorlige komplikasjoner. Kun en av fem fødende
får følgetjeneste med jordmor.