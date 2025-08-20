Må ha større ambisjoner enn å overleve fødselen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen ber helseminister Jan Christian Vestre om en plan for å beholde jordmødrene på fødeavdelingene. Foto: Thomas Fure / NTB

Jordmødrene varsler for døve ører og forlater sin post. Flere av landets største fødeavdelinger har lange perioder i kode rød, der jordmødrene kun kan gi et absolutt minimum på vakt. Sparekutt og lav bemanning kan føre til at liv går tapt. Vi har færre fødeavdelinger enn flyplasser.

Mange kvinner har en dagsreise til sitt nærmeste fødetilbud. Om lag 350 kvinner føder barnet sitt årlig før de når fram til nærmeste fødested, med økt risiko for alvorlige komplikasjoner. Kun en av fem fødende får følgetjeneste med jordmor.