Lytt til matbudenes stemmer!

Matbudenes arbeidskår og plattformøkonomien har nylig vært gjenstand for debatt i norske medier. Fafo publiserte en rapport som beskrev arbeiderne som en «ny underklasse».

Rødt-politikeren Mímir Kristjánsson har uttalt «ansett, eller forsvinn» og argumentert for tilpasning til den norske modellen, eller at slike plattformer må forlate Norge.

Dagsavisen har publisert innlegg der forskere foreslår å revurdere arbeidsforholdene for matbud som i overveiende grad er innvandrere.

Men det som for det meste mangler i disse debattene er stemmene til matbudene selv, eller det jeg vil kalle «plattformarbeiderne», og i særdeleshet stemmene til dem som kommer fra andre land.

Dersom man er oppriktig interessert i hva som faktisk trengs for å forbedre deres arbeidsvilkår, bør deres stemmer lyttes til.

Med bakgrunn i min forskning med og blant matbud med innvandrerbakgrunn i Norge, er det viktig for meg å understreke at innvandrerne utgjør ryggraden i plattformøkonomien – dette er mennesker med lovlig opphold i Norge. Noe som også bekreftes av Fafos rapport, som viser at de fleste plattformarbeidere i Norge er migranter og studenter.

Den siste tids debatt om plattformarbeid i media speiler to fremtredende meninger. Den ene er at plattformarbeid er «dårlig» og at arbeiderne blir utnyttet.

Men hvis vi lytter til stemmene til matbud som ofte er relativt nye i landet, oppdager vi at de har blandede følelser knyttet til plattformer og plattformarbeid.

Ja, de føler seg ofte utnyttet på grunn av urimelige lønnspraksiser. Samtidig setter de stor pris på den stabile inntekten og fleksibiliteten som plattformarbeidet gir.

Min intensjon er ikke å glorifisere plattformarbeid.

I mine intervjuer har mange matbud fra lavinntektsland forklart at de ikke bare erfarer arbeidsforholdene i Norge som «dårlige».

De økonomiske fordelene de får fra plattformarbeidet har hjulpet noen av dem gjennom vanskelige tider. Noen greier også å spare penger som de kan sende hjem til familie i opprinnelseslandet.

Min intensjon er ikke å glorifisere plattformarbeid eller plattformselskaper. Jeg vil bare minne om at når vi bruker ord som «dårlig» eller «prekære», kan det være klokt å lytte til også dem som har skoene på: Matbudene selv. Dermed blir ikke bare den norske konteksten relevant, men også innvandrerperspektivet.

Den andre meningen som ofte dukker opp i debatten om plattformøkonomien, er at plattformselskapene ikke tilpasser seg den norske modellen. Kravet om at plattformene må integreres i den norske modellen har vært tema for debatt siden #rosastreiken i 2019, da Foodora og Fellesforbundet inngikk en tariffavtale.

Debatten handler om spenningen mellom den norske modellen, som fremmer et strukturert arbeidsliv og sterk sosial sikkerhet, og plattformarbeid som fokuserer på fleksible ansettelsesformer.

Plattformselskapene svarer ofte på kritikk ved å vise til undersøkelser som indikerer at matbudene er fornøyde med sine frilanseravtaler eller sin selvstendige status. Dermed er diskusjonen mellom den norske modellen og plattformselskapene fastlåst, mens begge sider har noen gyldige poenger.

Hva om vi da spør plattformarbeidere selv, ikke minst dem som er innvandrere, om hva de trenger mest? Ifølge mine funn ønsker de seg høyere lønn, men de ønsker seg også at plattformene skal forbli i Norge.

For disse matbudene er den norske modellen et abstrakt begrep som de ikke har tid til å bekymre seg for. De trenger imidlertid jobber med rettferdig lønn og anstendige arbeidsvilkår, som man kan få uten B2-nivå i norskkunnskaper. For det tar det tid å skaffe seg.

Det er nå akutt behov for å tilrettelegge for mer direkte dialog mellom de matbudene som er innvandrere og det norske storsamfunnet. Mange av matbudene uttrykker usikkerhet om hvordan de effektivt kan delta i arbeidslivet i Norge.

Dette knyttes til språklige barrierer, eller komplikasjoner knyttet til deres juridiske status, for eksempel hvis de venter på nytt oppholdskort, eller på grunn av svært forskjellige arbeidskulturer og mangel på kunnskap om hvordan man deltar i fagforeninger.

Bedre dialog – med alt fra regjeringen til fagforeningene, forskere, sivilsamfunn og media, så vel som selskapene – vil bidra til bedre forståelse for hva matbudene opplever og ønsker selv.

Forbedringer i arbeidsforholdene for matbud er påkrevd – både for arbeiderne og det norske samfunnets del. Disse løsningene er mulige å finne gjennom slik dialog.