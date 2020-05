Torsdag 7. mai starter det som kan være en skjebneuke for noen av de mest sårbare barna i flyktningleiren Moria i Hellas. Da skal kommunal- og forvaltningskomiteen gi sin innstilling til to forslag om at Norge skal bidra til å evakuere. Fem dager senere avgjøres sakene i stortingssalen.

Den neste uka avgjør dermed politikerne våre hvorvidt Norge viser seg som en humanitær aktør, eller ikke.

Vi er mange som har snakket mye og lenge om forholdene i leirene på de greske øyene. De har blitt verre for hver av de åtte gangene jeg har vært der siden 2015. Forholdene i leiren gjør barna syke både fysisk og psykisk, og de mister barndommen sin.

Les også: Dumdum-vennene Racer tolker Ole Paus for barna i Moria (Dagsavisen+)

Sist snakket jeg med faren til en toåring som dunket hodet i gulvet til han blødde når han ble redd.

I timevis holdt jeg hånden til en jente som hadde blitt re-traumatisert i leiren og som nå ikke snakket og nesten ikke spiste. Jeg overbeviste en tiåring om at livet var verdt å leve og at hun en eller annen gang skulle ut av Moria.

Men hjelper det å snakke om dem?

Mange nordmenn har sluttet seg til oppropet om å evakuere barna fra Moria. 46.350 mennesker har signert, videoen fra markeringen i april har nådd ut til 330.000, og appellen fra februar over en million. 19 tidligere statsråder har oppfordret dagens politikere til å delta i dugnaden der 11 andre europeiske land har sagt de vil evakuere.

I 70 kommuner har bystyrene vedtatt at de støtter oppropet, og flesteparten av dem har sagt seg villig til å ta sin andel av de Norge evakuerer. Og det er ikke uvesentlig, for det er kommunene som kan få ansvaret for å ta seg av barna. Sist uke kom en spørreundersøkelse om at et klart flertall, på tvers av politisk tilhørighet, mener Norge bør ta sin andel av de sårbare barna. Kun 23 % var imot.

Debatt: «Regjeringen gjør alt den kan»

Så svaret er ja, det hjelper å snakke om dem. Det norske folk vet hva som skjer, på vår dørterskel.

De vet at Norge har et medansvar i denne krisen. Menneskene på de greske øyene befinner seg på europeisk jord, innenfor vår Schengen-grense. Moria-leiren er finansiert med bidrag fra norske EØS-midler. Situasjonen er en direkte konsekvens av EU-Tyrkia-avtalen, som Norge støtter politisk.

Men hjelper det folkelige engasjementet?

Det gjør at politikerne får øynene opp, ikke bare for hva som skjer, men også for hva folket vil. Politikerne representerer folket, og skal jobbe for det folk er opptatt av. Nå har de muligheten til å vise nettopp dette.

Hjelp til i en krise vi har muligheten til å stanse.