Lytt til Arktis

Vi sier «rekord» så ofte at ordet nesten har mistet kraft. Men på Svalbard ser forskerne hvordan rekordene graver seg ned i isbreene, permafrosten og havet. Hver måling er et varsku.

Det er på Svalbard klimaendringene merkes først. Her stiger temperaturen dobbelt så raskt som i resten av verden. Isbreer trekker seg tilbake, permafrosten tiner, dyrelivet flytter på seg. Landskapet endrer seg for øynene våre i et urovekkende høyt tempo.

Hvorfor skal du da bry deg om det som skjer i nord? Fordi det som skjer i Arktis, blir ikke i Arktis.

Svalbard er verdens tidligvarsel. Når Arktis endres, kan det gi en pekepinn på hva som er i ferd med å skje med hele kloden i fremtiden. Dette vet du. Dette har du lest mange ganger før. Det er i nyhetsbildet daglig.

Selv om vi har hørt historien før, sett overskriftene og lyttet til podkastene, er klimaendringene en historie som er i stadig utvikling, og som må fortelles igjen og igjen.

Det kommer kontinuerlig ny informasjon på bordet som vi ikke hadde tidligere, og som rokker ved underlaget. Hva vet vi nå, som vi ikke visste i går? Og hva betyr det videre?

Prosessene i naturen henger sammen som i et tannhjul.

Tidligere denne måneden kom nyheten om at verdens korallrev har nådd et vippepunkt. Korallrevenes økosystem tåler ikke mer varme. At fremtidens dykkerferie i Sharm El Sheik blir avlyst, er det minste problemet.

Prosessene i naturen henger sammen som i et tannhjul. Påvirkes ett av hjulene, blir det rusk i maskineriet. Det påvirker resten av jorda.

Når hoppekrepsen i Polhavet strever i det stadig varmere vannet, har det innvirkning på hele økosystemet, fordi hoppekrepsen er livsviktig for livet i Arktis. Likevel sliter et fire millimeter langt krepsdyr med å skape de store overskriftene.

Men dersom politikere og aktører i samfunnsdebatten får bedre kjennskap til det store bildet, og forstår, er det kanskje også lettere å fatte gode politiske vedtak som beskytter nettopp hoppekrepsen.

Hoppekrepsen danner grunnlaget for alt liv i havet. Uten hoppekrepsen klarer ikke fisken seg. Norge er en fiskerinasjon. Det betyr arbeidsplasser. Penger og økonomi. Nå skjønner du hvorfor det angår deg?

Denne uken samles forskere fra hele verden på Svalbard Science Conference. Det er den eneste konferansen i sitt slag, helt viet til forskning på Svalbard.

Temaet i år, «Svalbard som arktisk hotspot for klimaendringer og internasjonalt samarbeid», peker på noe avgjørende: Arktis er et felles ansvar.

Svalbard er et av få steder der forskere fra mange nasjoner arbeider side om side, i en tid der internasjonalt samarbeid ofte er under press. Det gjør øygruppen til et symbol på hvordan vitenskap kan bygge tillit, selv når politikken ikke gjør det.

Norge har en særskilt rolle. Det er Norge som er satt til å forvalte Svalbard. Vi må sikre at Svalbard forblir et åpent, uavhengig og trygt sted for forskning.

Vi står midt i en klima- og naturkrise. Det er helt avgjørende at beslutningstakere er grundig informert og forstår konsekvensene av avgjørelsene som gjøres. Hvordan vil det vi bestemmer oss for her og nå påvirke naturen, og oss selv, på lang sikt?

Forskningen på Svalbard gir oss kunnskap som kan endre politikk. Når forskere dokumenterer at permafrosten tiner, at havisen forsvinner og at arktiske arter presses ut, er det direkte varsler om hva som venter oss i resten av landet.

Klimasituasjonen blir først virkelig når den får et språk folk kan forholde seg til.

Det bør påvirke alt fra arealpolitikk til energipolitikk, beredskap og næringsliv.

Men forskningen må også nå folk flest. Vi må forstå hva som står på spill, og hvorfor det angår oss – ikke om hundre år, men nå. Klimasituasjonen blir først virkelig når den får et språk folk kan forholde seg til. Derfor er formidling en del av forskerens samfunnsoppdrag, ikke et tillegg.

Mye av forskningen som foregår i Arktis er teknisk, kompleks og talltung. Temperaturserier, massebalanse og CO₂-nivåer kan være vanskelig å formidle til folk flest.

Virkeligheten i nord er fortsatt for langt unna de fleste av oss. Det er vanskelig å ta inn over seg. Det er ikke fordi vi mangler kunnskap, men fordi vi ikke kjenner den på kroppen – i hvert fall ikke som annet enn en behagelig, varm bris i det som pleide å være en kjølig høstmåned.

Kunnskap har ingen kraft hvis den ikke forstås. Når forskere denne uken samles til Svalbard Science Conference er det viktig at det som deles der, ikke blir værende i salen. Innsikten herfra må ut til folk flest, til offentligheten, til dem som tar beslutningene. For politikere og myndigheter har et særlig ansvar: Å lytte til forskningen, forstå den og handle deretter.

Arktis er ikke et fjernt sted i endring. Det er et varsku om alt vi står midt i. Men klarer vi å lytte?