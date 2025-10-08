Løslat norske, palestinske og andre gisler fra israelsk fangenskap!

Greta Thunberg, som var med konvoien, skal blant annet ha blitt utsatt for psykisk og fysisk vold i israelsk fangenskap, skriver Ingrid Fiskaa og Christian Grefsrud Halvorsen. Caisa Rasmussen/TT via AP / NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Ingrid Fiskaa. Silje Amundsen Faugli

I en måned har cirka 450 sivile fra 44 nasjoner seilt mot Gazastripen i mellom 40 og 50 fartøy. Konvoien, med navnet the Global Sumud Flotilla, hadde lasten full av morsmelkserstatning, nødhjelp og medisiner.

Intensjonen var klar: Konvoien ville bryte den israelske blokaden av Gaza og komme med mat til palestinere som er utsatt for folkemord, ifølge en FN-komité.

Deltakerne i den humanitære konvoien var vanlige mennesker med et felles mål om å stå opp for sine medmennesker og vise handling der regjeringer rundt omkring i verden svikter. Spania, Italia og muligens noen flere land sendte riktignok militærskip for å beskytte båtene og aktivistene, uten at det stanset Israel.

Onsdag 1. oktober begynte Israel å borde konvoibåtene, de kidnappet aktivistene og beslagla båtene. Noen båter skal ha blitt varslet senket. Den aller siste båten i konvoien, Marinette, ble avskåret av Israel rett før klokken 10.30 fredag 3. oktober. Da var båten bare omkring 42,5 nautiske mil fra Gaza.

Det er piratvirksomhet når Israels krigsskip stopper skip, som attpåtil er fulle av babymat og medisiner, i internasjonalt farvann.

Aktivistene ble overført til et israelsk fengsel beryktet for systematisk bruk av tortur mot palestinske fanger. Det har da også kommet beretninger om overgrep mot konvoigislene i fengselet. Greta Thunberg, som var med konvoien, skal blant annet ha blitt utsatt for psykisk og fysisk vold, fått lite mat og vann og blitt tvunget til å kysse det israelske flagget.

Dette handler selvsagt ikke bare om konvoideltakerne, det handler om palestinerne og folkemordet de er utsatt for, et folkemord verden svikter i å få stanset.

Det startet ikke 7. oktober 2023, som vi alle vet. Palestinerne har levd i årtier med ulovlig okkupasjon. Israel har også i lang tid hatt en grusom praksis med å arrestere, fengsle og torturere barn. Israels skrekkelige behandling av palestinske barn har blitt dokumentert av blant annet Redd Barna, uten at verdenssamfunnet har hatt mot eller vilje til å stanse disse systematiske, avskyelige handlingene.

Gazastripen har i snart 18 år vært utsatt for blokade, der Israel har bestemt hva slags varer som skal kunne føres inn og ut av området. Også grenseovergangen mellom Egypt og Gazastripen omfattes av blokaden.

Folkefest og folkemord passer ekstremt dårlig sammen.

Etter terrorangrepet 7. oktober 2023 trappet Israel opp blokaden av Gazastripen og innførte full stans i innførsel av både mat, rent vann og drivstoff. Dette er selvsagt brudd på folkeretten.

Resultatet ble, som vi vet, enda mer grufullt. Foruten all bombingen, massedrapene av tusener på tusener mennesker og de rene skuddhenrettelsene av blant annet små hjelpeløse barn, har Israel også vist en avskyelig vilje til å sulte både barn og voksne.

Det var dette den humanitære konvoien ville protestere mot og ta humanitære grep for å gjøre noe aktivt med.

Der verdens regjeringer svikter, står sivilsamfunnet, enkeltpersoner og organisasjoner opp for palestinerne. Å reise i flere uker med båt for å gi morsmelkserstatning til spedbarn er ikke en kriminell handling, det er tvert imot å være et ekte medmenneske.

Flere båter med sivile medmennesker er nå på vei, for Israel skremmer ikke folk i å stå opp for palestinerne.

Det har vært relativt stille fra både norsk UD og media i denne saken. Vi sitter fortsatt med spørsmål som: Hva kommuniserer Norge til Israel om disse massekidnappingene av fredelige aktivister i internasjonalt farvann? Og ikke minst: Hvordan beskyttes de palestinske konvoideltakerne som nå sitter i israelsk fangenskap, og som etter alt å dømme blir utsatt for brutal behandling? Hvem taler deres sak? Dette må verdenssamfunnet nå både finne og gi svar på.

Norge bør kreve at alle konvoigislene må slippes fri, ikke minst de norske borgerne som i skrivende stund fortsatt er fengslet, og at blokaden av Gazastripen må oppheves.

Israel har fått drive folkemord i lang tid, med en forkastelig straffrihet. Det er på tide at verden tar et mye større ansvar for å få stanset folkemordet, og at Israel stilles til ansvar. Norge både bør og kan ta en mye mer aktiv rolle i dette arbeidet.

Å trekke oljefondet helt ut av folkemord er en åpenbar nødvendighet. Andre konkrete handlinger er å avlyse landskampen mot Israel 11. oktober, og kreve at Israel utestenges fra Eurovision.

Folkefest og folkemord passer ekstremt dårlig sammen. Det er en hån mot både de norske gislene i israelsk fengsel og mot alle palestinere utsatt for folkemord.