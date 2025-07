Likestilt, men utslitt

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nær én av fem kvinner i slutten av 40-årene viser tegn til utbrenthet. Kvinner har nesten dobbelt så høyt sykefravær som menn, særlig grunnet psykiske lidelser. Over 10 prosent av voksne nordmenn bruker antidepressiva daglig, og kvinner står for en stor andel av dette. Rundt 80 prosent av pasienter med autoimmune sykdommer er kvinner, et alvorlig tegn på at kropp og psyke et presset langt.

Så hvorfor faller så mange kvinner sammen, midt i et av verdens mest likestilte land?

Kvinners rolle som omsorgsgivere og bærere av nytt liv er dypt forankret i biologien vår. Ikke som en begrensning, men som en drivkraft. Forskning viser at kvinner i gjennomsnitt har høyere empati, og setter ofte andres behov foran egne, ofte ubevisst.

Samtidig har samfunnets krav økt. Prestér på jobb, bidra økonomisk, vær en god mor og partner, og se bra ut. Kroppen skal formes, huden gløde, håret være velstelt og antrekket sitte. Ikke nødvendigvis for egen del, men fordi samfunnet og sosiale medier aldri sover i sine forventninger.

Kvinner skal være alt, hele tiden. Men når skal hun bare få være menneske?

Likestilling handler ikke om å bli like, men om å bli verdsatt like mye.

Når dette kombineres med en naturlig syklus som varierer i energi og behov, skapes en belastning som sliter oss ut, og gjør mange syke. Jeg erfarte det selv. Etter flere år med høyt tempo og perfeksjonisme utviklet jeg en stoffskiftesykdom. Kroppen trykket på bremsen for meg, da jeg ikke gjorde det selv.

I 2023 innførte Spania betalt permisjon for menstruasjonssmerter. Det krever sykemelding, men har ingen øvre grense for antall dager. Det er et tydelig signal. Kvinners biologi skal ikke ignoreres, men respekteres. Hvorfor er dette ikke et tema i Norge?

I samtaler med både kvinner og menn hører jeg at begge parter kjenner på manglende nærhet i parforholdet sitt. Noen menn føler seg ikke sett – og avvist. Men hvordan skal en kvinne ha overskudd til nærhet, når hverdagen er full av krav?

Hun jobber fullt, tar økonomisk ansvar, handler, lager middag, vasker klær, følger opp barn, og rekker knapt en dusj. Hvordan skal hun da være klar for intimitet om kvelden?

Nærhet er ikke en oppgave. Det er en energirespons som krever ro, trygghet og overskudd. Det skal ikke være enda en plikt.

Mange kvinner går i en maskulin modus: Problemløsende, ansvarlige og effektive. Hvordan skal hun da enkelt skru på den feminine energien mannen lengter etter?

I nesten tre måneder bodde jeg i jungelen i Indonesia. Uten status, uten krav, uten prestasjon. Menneskene der levde med lite, men med rytme, ro og nærhet. Jeg følte meg hel, fordi jeg ble verdsatt som menneske, ikke som en rolle. Kroppen falt til ro, og jeg kjente hvor dypt vi mennesker lengter etter det enkle, etter tilstedeværelse. Og hvor langt mange av oss er fra vår naturlige rytme.

I USA møtte jeg Dan Buettner, som har forsket på verdens eldste og friskeste samfunn rundt omkring i verden, de såkalte Blue Zones. Der har menneskene nære sosiale bånd, tydelig livsrytme, lite stress og konkurranse, og en dyp respekt for kvinner og deres rolle.

Kanskje handler helse mindre om alt vi får til, og mer om hvordan vi tar vare på hverandre?

Jeg sitter igjen med noen spørsmål: Skal kvinners biologi fortsatt ignoreres, eller anerkjennes som en del av likestillingen? Kan vi skape rom for hvile, nærhet og syklus, som ressurser, ikke svakheter? Tør vi innrømme at menneskesinnet har grenser, også i verdens rikeste velferdsstat? Hva slags fremtid vil vi ha?

Likestilling er en seier. Men når alle skal gjøre alt, hele tiden, kan det bli en byrde. Likestilling handler ikke om å bli like, men om å bli verdsatt like mye.

Kvinnens helse handler ikke bare om henne, den angår oss alle.

Hvis vi ønsker et samfunn med overskudd og trygghet, må vi tørre å snakke ærlig om hva det koster å være kvinne i dag. Vi trenger sterke og friske kvinner, ikke bare for deres egen del, men fordi de fostrer fremtidens mennesker.

Jo mer vi ignorerer kvinners fysiske og psykiske helseutfordringer, jo større blir konsekvensene for neste generasjon. For hvem bærer egentlig effekten av mors utmattelse, uro eller depresjon?

Jo, barna. De som vokser opp akkurat nå. Hvis vi vil bygge et stabilt og bærekraftig samfunn, må vi starte med kvinnen. Hennes helse handler ikke bare om henne, den angår oss alle.