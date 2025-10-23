Likestillingen har bare begynt å virke, folkens

Vi må anerkjenne at årsakene til og løsningene for kvinner og menns kamper er helt ulike, skriver Maria Steen Sydow. Foto: Privat

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kvinner gjør det bra på skolen og i høyere utdanning – på flere andre arenaer går ting saktere, men sikkert i riktig retning. Det var jo det som var poenget, og det er gledelig.

Likevel er det blitt gjort til et rådende poeng i likestillingsdebatten at kvinner har fått et forsprang på skolebenken.

Det er nesten som om enkelte faktisk ikke forventet at kvinner skulle ende opp med å få en sterkere stilling i samfunnet. La det altså finnes én arena med kvinnelig forsprang, så har vi et problem.

Annonse

Denne reaksjonen er ekstremt påfallende når vi tar i betraktning alle arenaer der menn fremdeles har forsprang: På lønnsslippen, på legekontoret, i pensum, i arbeidslivet, i styrer, på børsen.

Vi påvirkes fremdeles av patriarkatet.

Det er faktorer helt utenfor kvinners og feminismens kontroll som i dag ødelegger for gutta.

I Dagsavisen tidligere i år skrev jeg: «Patriarkatet manifesterer seg på vei hjem fredag kveld, filosofipensum uten en eneste kvinne, fedre og brødre med pekefingre og slag av ære, ’hør her jenta mi’ i styrerom, åtte prosent mindre på lønnsslippen og nok et henlagtbrev fra politiet».

Likevel blir det i dag poengtert at likestillingspolitikken og likestillingsloven ikke lenger bør være kvinnespesifikk, men kjønnsnøytral. Stemmer på borgerlig side argumenterer for at reell likestilling ikke kan oppnås uten å inkludere menn og menns utfordringer.

Annonse

Det finnes få arenaer der kvinner har forsprang. Men la oss ta to eksempler: Høyere utdanning og barnefordelingssaker – her er det faktisk kvinner som står sterkest.

Disse tilfellene er likevel ikke nok til å hevde at «likestillingen har gått for langt», at «kvinner er vinnerne i samfunnet» eller at «likestillingsloven bør fjerne kvinners særskilte vern».

At menn faller inn i alvorlig psykisk uhelse, rus og kriminalitet er ikke et likestillingsproblem.

Kvinner er unektelig fortsatt i en posisjon der vi eier, tjener, styrer og påvirker mindre enn menn i samfunnet. Det er derfor helt åpenbare årsaker til at likestillingsfokuset er på kvinnen.

Menn har også store utfordringer i dagens samfunn. Men vi må anerkjenne at årsakene og løsningene til kvinner og menns kamper er helt ulike.

Annonse

Kvinnekampen eksisterer helt grunnleggende som en frigjøring fra menns makt, formynderskap, vold og kontroll. Det er mannens makt på bekostning av kvinnens som har gitt kvinnen en kamp å kjempe.

En kan ikke på samme måte si at mannskampen eksisterer på grunn av kvinnelig makt, vold og kontroll. Det er faktorer helt utenfor kvinners og feminismens kontroll som i dag ødelegger for gutta.

I debatten gjentas det at gutta topper statistikker knyttet til selvmord, bostedsløshet, rus og kriminalitet. Dette er et kritisk samfunnsproblem, men er det et likestillingsproblem? Og har disse utfordringene røtter i kvinners makt?

Kan en virkelig hevde at menns utfordringer med kriminalitet, rus og selvmord eksisterer på grunn av kvinners undertrykkelse av menn?

Annonse

Kvinners utfordringer har på sin side unektelig røtter i menns undertrykkelse og makt. Menn har anno 2025 et forsprang i form av plass og innflytelse som går på bekostning av kvinners deltakelse og innflytelse.

I tillegg har menn en makt som alt for ofte brukes mot kvinner – vold og voldtekt. En makt som går på bekostning av kvinners trygghet og helse. Det er et likestillingsproblem.

Vi må ta guttas utfordringer på alvor, men da må vi ha klart for oss hva som er problemet og hva som ikke er problemet.

At menn faller inn i alvorlig psykisk uhelse, rus og kriminalitet er ikke per se et likestillingsproblem, i hvert fall ikke på samme måte eller av samme grunn.

Menns utfordringer er helt på siden av kvinnelig makt. Det som derimot spiller inn her er eksempelvis faktorer som et dysfunksjonelt psykisk helsevesen, men også et usunt og uoppnåelig press knyttet til hva det vil si å være en mann.

Annonse

For å ikke rote til likestillingsdebatten, må vi være tydelige på hva som er de faktiske årsakssammenhengene og dermed løsningene for kjønnenes respektive utfordringer.

Vi må ta guttas utfordringer på alvor, men da må vi ha klart for oss hva som er problemet og hva som ikke er problemet.

Likestillingen slik den er og har vært er helt tydelig ikke problemet. Likestillingen er på riktig kurs. Den har ikke gått for langt, den har bare begynt å fungere.