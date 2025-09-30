Likestilling og omsorg – må vi velge?

Selv om kvinnekampen har gitt oss formell frihet og rettigheter, opplever mange småbarnsforeldre at de ikke har reell valgfrihet når det kommer til omsorg for egne barn, skriver innleggsforfatterne. Bogdan Malizkiy / iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Etter torsdagens Debatten på NRK, og debatten som har fulgt i etterkant, står ett spørsmål ubesvart: Har kvinnekampen kommet så langt at det å prioritere tilstedeværelse for egne barn nå oppfattes som et svik mot likestillingen?

For mange småbarnsforeldre oppleves det akkurat sånn. Debatten ble redusert til en iscenesatt generasjonskamp, der både barns behov og småbarnsforeldres reelle erfaringer forsvant.

Ingen av fløyene i studio fremsto som særlig representative for den «vanlige kvinnen i gaten» – verken de erfarne kvinnene som har stått på barrikadene for likestilling, eller de unge kvinnene som nå opplever den mekaniske likestillingen som en byrde.

Annonse

Det mest slående var fraværet av nyanser. Her var det «de kloke, erfarne» mot «de unge, naive». En kunstig generasjonskamp ble iscenesatt, og de som står midt i tidsklemma – med små barn, fulle jobber og en hverdag som knapt henger sammen – ble redusert til passive tilskuere.

Likestillingen har gitt oss kvinner utallige rettigheter og muligheter. Det skal vi aldri ta for gitt. Men vi må tørre å si høyt at det fortsatt finnes reelle utfordringer – særlig for småbarnsforeldre i full jobb.

For Brodtkorb og andre debattanter kan det virke som det ikke er noe problem å kombinere fulltidsjobb og små barn. Men det stemmer dårlig med virkeligheten til mange av oss.

Det er ikke bare en subjektiv følelse – det bekreftes også i statistikken. Kvinner er overrepresentert i særlig belastende yrker innen helse- og omsorgssektoren, og småbarnsmødre er spesielt utsatt for høyt sykefravær, og senere i livet utbrenthet og belastningsskader.

Annonse

Å antyde at dette skyldes «svake kvinner» som ikke tåler press, er en grov forenkling som overser den reelle totalbelastningen mange opplever – og som bidrar til å skjule et system som i liten grad er tilrettelagt for å ivareta både barn og foreldre på en bærekraftig måte.

I NRK-debatten om likestilling ble økonomi et hovedtema – og ja, økonomi betyr noe. Men barnets rettigheter må veie tyngre. Mange mødres behov for å være mer til stede hjemme handler ikke først og fremst om egne ønsker, men om barnas behov for nærhet, trygghet og tilknytning.

Dette er ikke et rop om å vende tilbake til 50-tallet. Det er et rop om å bli tatt på alvor.

Det er her debatten bommet fullstendig.

Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til å utvikle seg i lengst mulig utstrekning, til å vokse opp i et familiemiljø, «i en atmosfære» av glede og kjærlighet. Det burde vært utgangspunktet for enhver likestillingsdebatt som berører familiepolitikk.

Annonse

Vi må tørre å snakke om barns behov – ikke bare kvinners plass i arbeidslivet. Å ønske mer tid hjemme med barna handler ikke om å svikte kvinnekampen, men om å se hele mennesket – både mor og barn.

Nyere hjerneforskning peker på hvor avgjørende de første leveårene er for barns utvikling, og hvor viktig tilknytning og stabilitet er. Likevel virker det som om slike perspektiver ikke tas inn i politikken eller debatten.

Det er et svik – ikke bare mot kvinner, men mot neste generasjon.

Selv om kvinnekampen har gitt oss formell frihet og rettigheter, opplever mange småbarnsforeldre at de ikke har reell valgfrihet når det kommer til omsorg for egne barn.

Annonse

Systemet, politikken og samfunnets forventninger presser de fleste inn i ett smalt spor – tidlig og massiv atskillelse mellom mor og barn, ofte i overfylte og underbemannede barnehager. Det oppleves ikke som et fritt valg, men som et krav fra et samfunn som har satt arbeidslinjen over både barnets og familiens behov.

Det vi trenger nå er ikke mer polarisering, men solidaritet på tvers av generasjoner og ståsteder. Kvinner som har gått foran og kjempet fram rettigheter bør ikke møte unge kvinners behov med latterliggjøring eller formaninger om å «bite tennene sammen».

Vi som står midt i utfordringene trenger støtte og rom for å si: Det går ikke opp. Systemet må endres.

Dette er ikke et rop om å vende tilbake til 50-tallet. Det er et rop om å bli tatt på alvor. Om å løfte debatten fra ideologi til praksis. Fra floskler til virkelighet.

Annonse

Vi i barnerettighetsorganisasjonen Små Barns Beste ønsker oss en ny bølge i kvinnekampen. En der vi anerkjenner både retten til arbeid og retten til å være nær barna. En der vi tør å diskutere kontroversielle tiltak som lønnet omsorgspermisjon, mer fleksible arbeidsbetingelser og styrking av barns rettigheter.

For det er først da vi kan kjempe for noe som faktisk holder – for både mor, far og barn.