Likestilling: Å fjerne kvinners plass i loven er et farlig tilbakeskritt

Å ta vekk kvinners og minoriteters plass i formålsparagrafen i likestillingsloven, er mer enn en språklig justering. Det er et politisk skifte som vil svekke rettighetene til de gruppene loven opprinnelig ble skrevet for å beskytte, mener Ubah Aden. Foto: Sturlason

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

I den pågående debatten – blant annet i NRKs Politisk kvarter og i en fersk nyhetssak – har unge politikere fra Senterpartiet, Høyre og Venstre tatt til orde for å gjøre loven kjønnsnøytral, slik også Mannsutvalget foreslo i sin rapport NOU 2024:8.

Det kan høres uskyldig ut. Men å fjerne kvinners og minoriteters plass i formålsparagrafen i likestillings- og diskrimineringsloven, er mer enn en språklig justering. Det er et politisk skifte som vil svekke rettighetene til de gruppene loven opprinnelig ble skrevet for å beskytte.

Den første likestillingsloven ble til i 1978 fordi kvinner gjennom generasjoner hadde hatt dårligere tilgang til makt, økonomi og rettigheter. Den ble endret to ganger (2013 og 2017), og heter nå likestillings- og diskrimineringsloven.

Ved siste endring erstattet den gjeldende likestillingslov og tre lover om diskriminering (etnisitet, seksuell orientering og tilgjengelighet).

Den opprinnelige likestillingsloven ble skrevet som en erkjennelse av at samfunnet ikke er nøytralt. Og vi trenger ikke gå lenger enn til dagens virkelighet for å se hvorfor den fortsatt er nødvendig.

Likestilling er ikke et nullsumspill. Mer oppmerksomhet til menn må ikke innebære mindre oppmerksomhet til kvinner.

Kvinner tjener mindre enn menn, selv ved likt arbeid. De eier mindre, er underrepresentert i politikk og næringsliv, og rammes oftere av seksuelle overgrep og partnervold. Mange lever under æresrelatert vold og negativ sosial kontroll.

For minoritetskvinner blir utfordringene dobbelt opp. I tillegg til de strukturelle barrierene, blir vi ofte framstilt som om ulikestillingen ligger i oss – i kultur eller identitet – snarere enn i systemene rundt oss.

Forskning på integreringspolitikken viser hvordan likestilling ofte omtales som en «norsk verdi» som innvandrere må lære seg. Dermed legges ansvaret på enkeltpersoner og grupper, i stedet for på samfunnets strukturer.

Når minoritetskvinner fremstilles som om de mangler likestilling, usynliggjøres barrierene i arbeidsliv, utdanning og velferdssystem. En kjønnsnøytral paragraf vil forsterke denne logikken – ved å late som om alle starter likt, når virkeligheten er det motsatte.

Likestilling handler ikke bare om rettigheter på papiret. Barrierene forsvinner ikke av seg selv. De viser seg i arbeidslivet, der mange sorteres bort. I skolen, der barn med innvandrerbakgrunn ofte møtes med lavere forventninger. Og i hverdagen, der fordommer og diskriminering setter grenser.

Selv om likestillingen har løftet mange, har den ikke gitt minoritetskvinner de samme mulighetene som majoritetskvinner. Nettopp derfor er det farlig å gjøre loven nøytral.

Vi trenger mer målrettet innsats, ikke mindre.

Dette er heller ikke bare et norsk spørsmål. Norge er forpliktet gjennom FNs kvinnediskrimineringskonvensjon (CEDAW) til å sikre kvinners rettigheter særskilt.

Å svekke lovens ordlyd nå, i en tid der kvinners frihet angripes i flere land, sender et farlig signal.

Vi trenger lover som står støtt, ikke lover som later som om vi allerede har nådd målet.

Menns utfordringer er også reelle. Skolefrafall, selvmord og utenforskap må tas på alvor. Men det betyr ikke at kvinners rettigheter kan tones ned. Likestilling er ikke et nullsumspill. Mer oppmerksomhet til menn må ikke innebære mindre oppmerksomhet til kvinner.

Når ansvaret for likestilling legges på individet, overser vi at de største hindrene ligger i systemene rundt oss. En kjønnsnøytral lov vil gjøre disse barrierene enda mindre synlige.

Og når trender som «tradwives» – der kvinner oppfordres til å vende tilbake til gamle kjønnsroller – igjen vinner terreng, ser vi hvor skjør likestillingen kan være. Da trenger vi lover som står støtt, ikke lover som later som om vi allerede har nådd målet.

Likestillings- og diskrimineringsloven er ikke bare juss. Den er et kompass. Den peker ut en retning vi ennå ikke har nådd.

Norge er på kort tid blitt et flerkulturelt samfunn. Vi står foran store endringer med en aldrende befolkning, flere eldre med innvandrerbakgrunn og en digitalisering av tjenester som skaper nye former for utenforskap. Samtidig er mangfoldet i ledelsen – både i privat og offentlig sektor – fortsatt altfor svakt.

I møte med denne utviklingen trenger vi en lov som peker tydelig på de skjevhetene som faktisk finnes – ikke en nøytral tekst som later som om alle starter likt.

Når enkelte miljøer bruker likestilling som en målestokk for hvor «integrert» innvandrere er, blir det tydelig hvor farlig en kjønnsnøytral lov kan være.

Da blir kvinners og minoriteters liv ikke lenger et utgangspunkt for rettigheter, men et testgrunnlag for å måle hvor godt de lever opp til majoritetens standard.

Likestilling reduseres til et symbol, ikke en beskyttelse.

Likestillings- og diskrimineringsloven er ikke bare juss. Den er et kompass. Den peker ut en retning vi ennå ikke har nådd. Hvis vi fjerner kvinners og minoriteters plass i formålsparagrafen, gir vi etter for en illusjon og risikerer å miste retningen.

Jeg håper kommende generasjoner kan oppleve at målet i paragrafen en dag virkelig blir en realitet. Men dit kommer vi ikke ved å slette ordene som minner oss om hvorfor kampen startet.