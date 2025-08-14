Lektorer og lærere som nedprioritert ressurs?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Lovnader til tross – det er vanskelig å overse et paradoks: Læreryrket omtales som samfunnskritisk, men i praksis er det stadig færre som velger det som karrierevei. I løpet av de siste fem årene har andelen som har læreryrket som førstevalg falt med flere titalls prosent.

Samtidig viser tall fra SSB at omtrent én av fem som jobber i skolen i dag mangler lærerutdanning. Politikerne er kjent med dette – men hvor er de langsiktige tiltakene utenom å senke kravene for å komme inn på studier?

Det har vært flere store konflikter mellom KS og lærernes organisasjoner det siste tiåret. Frontene har til tider vært steile. KS har siden tidlig 2000-tallet arbeidet for å bli forhandlingspart for lærerne og ble det i mai 2004 under Bondevik II regjeringen.

I 2023 uttalte KS sin forhandlingsleder, at det ikke finnes penger i kommunekassen til ekstraordinær lønnsvekst uten kutt andre steder. Uttalelsene og tallmaterialet fra kommunedirektørene gjengitt i kommunal Rapport gir heller ikke stor grunn til begeistring. Her varsler over halvparten av direktørene underskudd i 2025. Hvorfor insisterte både KS og politikerne å ta over forhandlingsansvaret for lærerne?

I skolen snakker man ofte om spiralprinsippet – man vender stadig tilbake til tidligere temaer, men på et nytt og forhåpentligvis høyere nivå. Litt slik har det vært med utdanningspolitikken. Kanskje ikke tilfeldig. Siden Kristin Clemet tiltrådte som kunnskapsminister i 2001, har denne statsrådsposten vært blant de mer ustabile i de ulike regjeringene.

Siden Clemet tiltrådte og frem til nå, har vi hatt 10 ministre.

Dersom vi vi ser nærmere på tallmaterialet for de andre ministerpostene og beregner gjennomsnittlig tid i vervet, finner vi at kunnskapsministrene kun har sittet 2,3 år. Kortere enn både forsvarsministerens 2,6 år, bistandsministerens 2,7 år og finansministerens 3,3 år. I en sektor som krever langsiktighet, stabilitet og tillit, er dette foruroligende.

Hyppige ministerskifter betyr at nye strategier og prioriteringer stadig introduseres, uten at tidligere tiltak får tid til å virke. Det bidrar til en politikk preget av kortsiktighet – et relativt dårlig utgangspunkt for en skole i behov av forutsigbar styring og tillitsskapende ledelse.

Sammenliknes de to politiske blokkene, har kunnskapsministre fra sosialistisk side sittet i gjennomsnitt kortere enn de fra borgerlig side. Kort tid i posten kan gjøre langsiktig skolepolitikk krevende.

Det er ikke mangel på kunnskap som er problemet. Det er mangelen på vilje til å bruke den.

I 2004 ble som nevnt forhandlingsansvaret for lærerne overført fra staten til kommunene, under ledelse av Kristin Clemet i Bondevik II regjeringen. Hun uttalte da «dette var helt i tråd med i regjeringens moderniseringsprogram om økt lokal handlefrihet».

I 2009 var Bård Vegar Solhjell forsiktig med å snakke om lønn i rekrutteringskampanjen. Lønn var et ikke-tema. I 2010 trøstet Kristin Halvorsen lærerne og kalte yrket Norges viktigste – men lønnen, sa hun, var et spørsmål mellom KS og Utdanningsforbundet. Ikke en krone i løfte.

Torbjørn Røe Isaksen fulgte opp med et forslag om lærerspesialister i 2014 – en liten gruppe som skulle tjene mer. For resten: Lønn var fortsatt et kommunalt ansvar.

Denne politiske tilbakeholdenheten står i samsvar med utviklingen som fulgte. Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at undervisningspersonale har hatt systematisk svakere lønnsutvikling enn øvrige kommunalt ansatte siden overføringen til KS. I perioden 2016 til 2022 økte lærernes lønn med 19,2 %, mens øvrige kommunalt ansatte økte med nær 22 %. Det kan høres beskjedent ut, men over tid utgjør det et klart etterslep – og bidrar til svekket status og svekket rekruttering.

Det er bred enighet om at skolen er en bærebjelke i samfunnet. Men å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere krever mer enn velmente festtaler og kompetanseutviklingsplaner. Det krever konkrete tiltak som viser at man tar lærernes rolle på alvor – også økonomisk og strukturelt.

Det er ikke mangel på kunnskap som er problemet. Det er mangelen på vilje til å bruke den.