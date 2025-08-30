Hvis vi var kunnskapsminister for en dag, ville vi gitt førsteklasse det faget som har lek og samspill i sin kjerne, skriver innleggsforfatterne.

Debatt

Lekens muligheter

Vips, så får alle førsteklassinger bli med. Inn i en fantasifull lekeverden der alle er med.

Kari Strand Daglig leder, Drama- og teaterpedagogene
Hans Ole Rian Forbundsleder, Creo
Wenche Torrissen Professor, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Berit Aarrestad Nasjonalt fagorgan for drama og teatervitenskap
Morten Gjelten Direktør, Norsk teater- og orkesterforening
Per Emil Grimstad Forbundsleder, Norsk skuespillerforbund
Tina Valavuo Tyldum Daglig leder, Scenekunstbruket
Publisert

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hvis vi var kunnskapsminister for en dag, ville vi gitt førsteklasse det faget som har lek og samspill i sin kjerne. En time i uka. I tillegg til frilek og lekende friminutter, og i tillegg til lek i andre fag, som ikke har lek i selve kjernen av faget. 

Det finnes nemlig et sånt fag. Et fag der læreren er med på å skape lekeverdener, lek med roller, fiksjon og handling, som hele klassen blir med inn i. 

Sammen – i den samme leken. Alle får være med. 

Som barn gjør, tar vi lek på alvor. I drama- og teaterfaget, der forestillingsevnen, kroppen og stemmen er våre viktigste verktøy. I teaterhusene og på filmer spiller voksne skuespillere. Skolens drama- og teaterfag i førsteklasse, har like gjerne dramaforløp i klasserommet. Uten publikum.

Vi gjør et tema, en bok, en fortelling levende. Dette faget har mange måter å gjøre det på. 

For de førsteklassingene som ikke trer inn i lekeverdener ofte, med hele seg. Ikke  mye som barn gjorde før skjermen tok så stor plass i samfunnet og livene våre. Der karakterene på skjermene nå leker for oss. 

De barna kan vi få med, når vi vekker til live lek, i en forestilt verden. Sammen med barna. Stol på oss. Dette med lek og spill kan faget vårt. 

Lesing. Leselyst. Forstå hva vi leser. Faget med lek, roller, fiksjon og handling i sin kjerne, kan selvfølgelig ta med barn inn i bøkene. Der de får leke og være, som om de er karakterene i boka.

Og så leser boka på vanlig måte etterpå, eller blir lest for. Bare at da er de klare, har vært med på å tolke og forstå det som skjer, har lekt det og kjent det på kroppen, og leser den boka på en annen måte enn før. 

Norge har riggen klar. I over 50 år har Norge utdannet drama- og teaterlærere i fleng. På de fleste lærerutdanningene lærer lærerstudentene biter av vårt fag. Alle barnehagelærerne har det i utdanningen sin. 

Hvis vi var kunnskapsminister for en dag, ville vi lyttet til dem nå. 

Hvis det bare står der, på timeplanen en time i uka. Vips, så får alle førsteklassinger bli med. Inn i en fantasifull lekeverden der alle er med. 

Vi kan gjøre mer enn å leke, mens vi leker. I dette faget. Hvis vi var kunnskapsminister for en dag, ville vi lyttet til dem som kan fortelle mer om alt det.

lek debatt kunnskapsminister kultur førsteklassinger utdanning drama- og teaterfag
Powered by Labrador CMS