Lekens muligheter

Hvis vi var kunnskapsminister for en dag, ville vi gitt førsteklasse det faget som har lek og samspill i sin kjerne, skriver innleggsforfatterne. Gorm Kallestad / NTB

Hvis vi var kunnskapsminister for en dag, ville vi gitt førsteklasse det faget som har lek og samspill i sin kjerne. En time i uka. I tillegg til frilek og lekende friminutter, og i tillegg til lek i andre fag, som ikke har lek i selve kjernen av faget.

Det finnes nemlig et sånt fag. Et fag der læreren er med på å skape lekeverdener, lek med roller, fiksjon og handling, som hele klassen blir med inn i.

Sammen – i den samme leken. Alle får være med.

Som barn gjør, tar vi lek på alvor. I drama- og teaterfaget, der forestillingsevnen, kroppen og stemmen er våre viktigste verktøy. I teaterhusene og på filmer spiller voksne skuespillere. Skolens drama- og teaterfag i førsteklasse, har like gjerne dramaforløp i klasserommet. Uten publikum.

Vi gjør et tema, en bok, en fortelling levende. Dette faget har mange måter å gjøre det på.

For de førsteklassingene som ikke trer inn i lekeverdener ofte, med hele seg. Ikke så mye som barn gjorde før skjermen tok så stor plass i samfunnet og livene våre. Der karakterene på skjermene nå leker for oss.

De barna kan vi få med, når vi vekker til live lek, i en forestilt verden. Sammen med barna. Stol på oss. Dette med lek og spill kan faget vårt.

Lesing. Leselyst. Forstå hva vi leser. Faget med lek, roller, fiksjon og handling i sin kjerne, kan selvfølgelig ta med barn inn i bøkene. Der de får leke og være, som om de er karakterene i boka.

Og så leser boka på vanlig måte etterpå, eller blir lest for. Bare at da er de klare, har vært med på å tolke og forstå det som skjer, har lekt det og kjent det på kroppen, og leser den boka på en annen måte enn før.

Norge har riggen klar. I over 50 år har Norge utdannet drama- og teaterlærere i fleng. På de fleste lærerutdanningene lærer lærerstudentene biter av vårt fag. Alle barnehagelærerne har det i utdanningen sin.

Hvis vi var kunnskapsminister for en dag, ville vi lyttet til dem nå.

Hvis det bare står der, på timeplanen en time i uka. Vips, så får alle førsteklassinger bli med. Inn i en fantasifull lekeverden der alle er med.

Vi kan gjøre mer enn å leke, mens vi leker. I dette faget. Hvis vi var kunnskapsminister for en dag, ville vi lyttet til dem som kan fortelle mer om alt det.