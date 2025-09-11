Legg alkoholforslagene i skuffen, Jonas!

Samtidig som unge drikker mer og skader seg stadig oftere, ønsker Jonas Gahr Støre å gjøre alkohol mer tilgjengelig, skriver Inger Lise Hansen. Her tapper statsministeren øl under et besøk på Øyafestivalen i 2024. Amanda Pedersen Giske / NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Inger Lise Hansen. Actis

En mye omtalt rapport fra FHI som kom i slutten av august, viste en stor økning i antall foreldre som langer alkohol til barna sine. Altså at de kjøper alkohol som poden får med på fest.

Resultatet er at de unge drikker både det de får med fra mor og far i tillegg til annet de får tak i. Ikke en god strategi, med andre ord.

Andre funn i rapporten er mindre omtalt, men like illevarslende. Som at «skikkelighetstrenden» vi har sett siden midten av 2000-tallet nå ser ut til å ha snudd. Ungdom på 15–16 år drikker generelt mer nå enn for bare fem år siden. Og de drikker hardere.

11 prosent av guttene og 16 prosent av jentene oppgir nå at de har vært «tydelig beruset» siste måned. De som har økt forbruket sitt mest er unge jenter. De ligger nå foran guttene både når det kommer til antall drikkeepisoder og antall ganger de har drukket seg fulle.

Konsekvensene av dette vises tydelig. Andelen som oppga at de hadde opplevd ulike negative konsekvenser som følge av sin alkoholbruk økte mellom 2019 og 2024.

Én av fem unge oppgir at de har vært utsatt for ulykke eller skade i forbindelse med alkoholbruk, 14 prosent har vært i slåsskamp, og 17 prosent har vært så fulle at de hadde befunnet seg på et sted uten å huske hvordan de kom seg dit.

Hele 14 prosent oppga at de hadde opplevd uønskede seksuelle hendelser i forbindelse med at de hadde drukket.

Det er mye som tyder på at å begynne å drikke alkohol tidlig øker sjansene for å bli avhengig av alkohol eller andre rusmidler senere i livet. Unge som begynner å drikke før de er 15 år, har fire ganger høyere sjanse for å bli alkoholavhengige enn de som begynne å drikke etter fylte 20 år.

Vi håper dette bare var valgflesk.

Samtidig som unge drikker mer og skader seg stadig oftere, ønsker Jonas Gahr Støre å gjøre alkohol mer tilgjengelig. I valgkampen lovte han å «se på» både oppmykninger i reklameforbudet for alkohol, lengre åpningstider for Vinmonopolet og økte salgstider for alkohol i butikk.

I tillegg har Arbeiderpartiet programfestet at de vil ha egne «partysoner» i parkene der folk kan drikke.

Vi håper dette bare var valgflesk for å ikke være dårligere enn Høyre.

Hvilke utslag forslagene vil ha på ungdoms drikkemønstre vet vi ikke, men det vi vet er at rusforskningen er klinkende klar: Økt tilgjengelighet gir økt bruk. Og økt bruk vil gi økte skader.

I Norge har vi lenge hatt en vellykket alkoholpolitikk. Kombinasjonen av reklameforbud, høye avgifter og begrenset tilgjengelighet har gjort at vi ligger blant de landene i Europa med lavest ungdomsdrikking. Men utviklingen går i en urovekkende retning.

Dagens unge drikker mer og oftere. Da må vi gjøre mer av det vi vet fungerer, nemlig forebygging, ikke sette god politikk på spill i valgkampens hete.

Jonas Gahr Støre bør legge alkoholforslagene i skuffen. Ellers kan det hende det er ungdommen som må betale prisen.