En notorisk, patologisk løgner, som er tatt i titusenvis av løgner, er tatt i flere løgner. Har det noe som helst å si for presidentvalget i verdens mektigste land?

Forfatter Bob Woodward er nå aktuell med atter en bok om president Donald Trumps regime. Nå avslører Watergate-legenden at Trump har løyet om koronakrisa som snart har tatt 200.000 amerikanske liv.

I intervjuer med forfatteren før viruset slo til med full, dødelig kraft, innrømmet Trump at det var veldig farlig.

Allerede 7. februar avslørte Trump at han visste mye om viruset, om spredning og dødelighet. Men budskapet til folket han skal tjene og beskytte, var et helt annet.

I en svært kritisk fase sa presidenten at faren de sammen sto overfor ikke var verre enn en sesonginfluensa. Han sa at varmt vær ville ta knekken på viruset. Han gikk så langt at han langet ut mot tiltak som ble iverksatt for å hindre smittespredning. Samtidig som han altså visste at nasjonen sto foran en enorm sykdomsbølge.

Trump og hans administrasjon kunne forberedt lokale myndigheter og vanlige folk på det som skulle komme. Tatt ansvar, utnyttet tida til å gjøre forberedelser. I stedet løy han, for ikke å skape panikk. Det har med sikkerhet kostet mange amerikanske liv.

Verdens rikeste land er hardest rammet av koronaviruset, og har vist fattigst evne til å takle krisa. Landet er ledet av mennesker som visste om faren, men unnlot å varsle. Denne bitre, sjokkerende sannheten burde treffe Trump som en slegge, tilliten til han burde implodere. Men i dagens USA har selv ikke løgner som direkte har påvirket befolkningens liv og helse, reell betydning for politikken.

Trump viste uansvarlighet og total mangel på lederskap når det gjaldt som mest. Han er den moderne verdenshistoriens mest inkompetente statsleder. Men kan likevel bli gjenvalgt. Selv ikke nyheten om koronaløgn vil trolig ha noen betydning for oppslutninga.