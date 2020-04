Trump er panisk opptatt av å dekke over sin egen inkompetanse.

Natt til onsdag klarte Donald Trump å sjokkere verdenssamfunnet med sin suverene uansvarlighet.

Verden er blitt vant med mye fra Det hvite hus i løpet av de drøye tre årene hans vanvittige presidentskap har vart. Nummenheten har for lengst slått inn.

Men når lederen av den frie verden, som det het en gang, midt i en verdensomspennende pandemi, klarer å trekke støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO), er det helt faktisk rystende. USA er naturlig nok organisasjonens største bidragsgiver.

Trump er så panisk opptatt av å dekke over sin egen inkompetanse i møtet med koranaen at han er villig til å sette WHOs arbeid i fare.

I sin tale sa Trump at WHO må ansvarliggjøres for å ha gjort en dårlig jobb med å håndtere virusutbruddet og for å ha dekket over smitten i Kina. Trump hevdet at WHO gikk kinesernes ærend.

Timingen er mildt sagt utrolig, uansett hva man måtte mene om WHOs jobb. USA er nå episenteret i verden for korona og situasjonen er særlig i New York ikke under kontroll.

Dette er ikke tida for skyldfordeling, men det er det eneste president Trump virker opptatt av. FNs respons har da også vært at dette er ikke tidspunktet for denne typen diskusjoner. Alle krefter må nå settes inn konstruktivt i kampen mot viruset.

La det være helt klart: WHO er en nøkkelorganisasjon i kampen mot korona, og ikke minst i kampen mot den neste globale helsetrusselen.

Den neste sykdom x, som vi ikke vet hvor kommer fra, kan bli verre enn det vi har sett den siste skremmende måneden. Koronakrisa har avslørt en elendig global beredskap.

Trusler mot menneskeheten må løses i fellesskap. Og problemet i dag er kraftig underfinansiering av WHO og FN-systemet, som har ført til for små overnasjonale muskler til å møte globale trusler. At USA nå struper sine overføringer, er det mest uansvarlige Trump har gjort til nå.

Koronaens bitre og dyre lærdom er at ingen nasjon kan løse en pandemi alene, men lar seg bare løse i absolutt fellesskap. Vi er alle i samme båt. Og vi trenger et sterkere WHO til å styre skuta.