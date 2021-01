USAs demokratisk valgte ledere må aktivt gripe inn i sin egen historie nå og sørge for at Trump-æraen ender i ugyldighet. Hans presidentskap må tas avstand fra.

Som den første presidentens noen gang, bør han nektes å fullføre sin periode.

Trumps gjentatte løgner om valget, hans bevisste undergraving av det amerikanske demokratiet og hans direkte oppfordring til opprør som førte til angrepet på kongressen, må få konsekvenser. Donald Trumps kriminelle og fascistiske sinnelag har kommet til uttrykk denne uka gjennom åpen utfordring av demokratiet.

Han har forsøkt å manipulere senatvalget i Georgia og han har sendt en mobb mot landets politiske ledelse. Høyreekstrem pøbel kunne angripe Capitol Hill vitende at de hadde presidenten i ryggen.

De handlet på oppfordring fra USAs president.

Presidentens ord har skapt kaos og vold. Fire mennesker mistet livet onsdag. Den ukrenkelige kongressbygningen ble inntatt og ramponert. Kongressens menn og kvinner måtte flykte mens de var i formell prosess med å godkjenne valget av Biden som ny president.

Det må slås fast med tyngde at dette er uakseptabelt. Mobben må få sin straff, men opprørsleder Trump må også defineres som medskyldig. Våger USA å la ham sitte i nesten to uker til?

Det 25. grunnlovstillegget åpner for at regjeringen erklærer Trump fysisk eller psykisk uskikket til embetet. Visepresident Mike Pence tar i så fall over. Mange i USA stiller nå spørsmål ved Trumps mentale helsetilstand. En annen metode for å avslutte Trumps presidentskap er riksrett, men dette er praktisk vanskelig på så kort sikt.

På lengre sikt er det også aktuelt med en straffesak for hans oppfordringer til opprør.

Presidentens skjebne ligger nå i det republikanske partiets hender. Det er opp til partiet om det vil bli med Trump ned eller benytte oppløpssiden til endelig å markere avstand til en farlig, udemokratisk og på alle måter uverdig president.