Da går startskuddet for det endelige slaget om hvor iskanten skal gå. Iskanten er grensen for hvor langt nord det kan åpnes for petroleumsvirksomhet.

Oljenæringen har ivret for at grensen skal gå langt mot nord.

Miljøbevegelsen vil trekke den lenger mot sør. I gjeldende forvaltningsplan er iskanten satt der hvor isen dekker minst 15 prosent av havoverflaten.

Klimaendringene smelter isen i Barentshavet. Dermed vil grensen for iskanten automatisk flyttes nordover hvis man beholder dagens definisjon.

Det er både miljømessig og klimapolitisk meget uheldig.

Området rundt iskanten er viktig for fisk og forskjellige dyrearter. Oljeutslipp i dette sårbare området vil gjøre uopprettelig skade på livet ved iskanten og i havet. Iskanten bør derfor flyttes sørover.

Klimapolitisk er det nødvendig å bremse boringen i nord. Oljeproduksjonen må i alle fall kuttes for at utslippene skal gå ned. Vi trenger derfor mindre og ikke mer oljeboring i nord.

Med fallende oljepriser i åra som kommer, er det heller ikke lønnsomt å drive petroleumsvirksomhet langt mot nord. Også av disse grunner er det fornuftig å flytte iskanten lenger mot sør.

Partiene er splittet i synet på hvor iskanten skal gå.

MDG, SV, Venstre og KrF vil flytte iskanten sørover. Frp har truet med regjeringskrise hvis statsminister Erna Solberg går med på det. Sp og Ap har ikke bestemt seg. Ap vil vente på regjeringens forslag.

Det burde være unødvendig.

Det største opposisjonspartiet har nok kunnskap om saken til å si allerede nå at Ap vil flytte iskanten sørover. Med sitt ikke-standpunkt risikerer Ap å bli et haleheng til regjeringen.

SV vil utsette behandlingen til høsten. Partiet frykter for at Stortinget i disse koronatider ikke vil klare å behandle den viktigste miljøsaken i denne stortingsperioden på en grundig måte.

Forslaget har mye for seg. Det går over stokk og stein i Stortinget for tida. Iskanten må ikke behandles som en hastesak.