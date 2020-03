Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre serverte en solid dose sosialdemokratisk medisin i sin nettoverførte tale til partiets landsstyre mandag. Det var gode, kloke ord i krisetid.

Kjernen i hans budskap som gikk ut til folket, var at fellesskapet skal ta vare på alle. «Ingen av dere som rammes hardt av denne krisa, skal stå alene. Det er mitt viktigste budskap i dag», sa partilederen.

Akkurat nå er vi alle sårbare, forvirra og engstelige. Men også kriser har en klassedimensjon. De rike klarer seg bedre enn de fattige. Også i krise. Nettopp derfor er det nå så viktig med en politikk som favner alle. Samfunnets sikkerhetsnett skal fange opp alle som faller.

I gode tider skal vi løfte alle. I dårlige skal vi sørge for alle. Det har vært kjernen i sosialdemokratiet og i fellesskapets evangelium i godt over 100 år.

Arbeiderpartiet har alltid forfektet fellesskapet, selv når uttrykket har samlet støv og vært avdanka som begrep. Men partiet har holdt fast, vel vitende om at tider og nasjonalt hell skifter, til sitt budskap. Partiet er tuftet på dette instinktet, om at til syvende og sist har vi bare hverandre. Fellesskap er alles forsikringspremie.

Vi skal ikke glemme at Arbeiderpartiet gikk til valg for bare noen måneder siden med følgende slagord: «Sterkere fellesskap». Derfor har Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet enorm troverdighet når de nå snakker om det store vi.

Vi har vært gjennom tiår med skattelettelser og økninger i forskjellene. Nå er «fellesskapet» plutselig viktig for alle. Vi skal ikke glemme alle de svulmende ordene fra høyresiden, som har fått øynene opp for samfunnets maskineri som er avhengig av alle, om fellesskap når krisa er over. Takknemlighet er ferskvare, men løftene og ordene har varighet. Vi skal ikke glemme deres «takk» til vanlige arbeidsfolk. «Takk» skal erstattes med lønn som fortjent i framtida når krisa er historie.

