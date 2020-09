Vi kan risikere at avslørende, maktkritisk journalistikk blir straffeforfulgt.

Denne uka er Wikileaks-sjefen Julian Assange atter i retten i London for å slåss mot kravet om utlevering til USA. Der risikerer Assange en fengselsstraff på 175 år. Forbrytelsen: Assange og Wikileaks avdekket for ti år siden USAs krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan.

Amerikanske myndigheter vil tiltale Assange etter The Espionage Act. Assange er fra Australia.

Dermed er vi i den situasjonen at en utenlandsk statsborger tiltales for spionasje i USA fordi han har drevet publisistisk virksomhet. Det er et dramatisk angrep mot pressefriheten.

Ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN protesterer tydelig, som Amnesty International og en rekke andre menneskerettighetsorganisasjoner. Norske medier er mindre tydelige i budskapet. Det er en unnlatelsessynd.

Det er store og viktige prinsipper som står på spill i retten i London.

For store til at det nytter å forklare manglende støtte til Assange med at mannen er kontroversiell, spesielt etter anklager om seksuelle overgrep i Sverige for ti år siden. Overgrepssaken ble til slutt henlagt i fjor.

Assange satt i asyl i den ecuadorianske ambassaden i London i sju år fra 2012, inntil han mistet asylstatusen i fjor. Han ble så straks fengslet, i påvente av utleveringssaken. Assanges helse skranter. Under koronaen er han blitt avskåret fra vanlig kontakt med sine advokater.

Observatører i forrige rettsrunde rapporterte om en psykisk nedbrutt mann.

Alle journalister, publisister og ytringsfrihetstilhengere bør stille seg bak protestene mot å utlevere Julian Assange til USA. Hvis ikke kan vi risikere at også annen avslørende, maktkritisk journalistikk blir straffeforfulgt.

For å si det høyt og tydelig: Stans utleveringen av Julian Assange til USA. Og slipp mannen fri.