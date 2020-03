Dugnad er et rotfestet begrep i norsk kultur. Alle nordmenn er kjent med det. Det brukes for å løse både små og store oppgaver i samfunnet.

Dugnad er fellesskapets verktøy for å få ting gjort raskt og effektivt til alles interesse. Dugnadsånden står sterkt i den norske folkesjela. Derfor var det klokt av regjeringen å invitere befolkningen til nettopp dette for å slå ned koronasmitten.

Tirsdag besluttet regjeringen å forlenge de kraftige koronatiltakene til etter påske. Det var sikkert ingen lett beslutning å ta, men den var helt nødvendig og riktig.

Fortsatt er vi i en tidlig fase av smitteforløpet. Det er enkelte ting som kan tyde på at tiltakene har begynt å virke, men det er altfor tidlig å slå det fast med sikkerhet. Det kan bli verre før det blir bedre. Det trengs harde virkemidler for å slå viruset ned.

I en så vanskelig tid for landet er det avgjørende at myndighetene har bred støtte i befolkningen for sine drastiske tiltak. Alle må være med på en dugnad for at den skal bli vellykket.

I dugnaden for å bli kvitt viruset har nesten alle nordmenn meldt seg på. En meningsmåling fra Opinion viser at ni av ti støtter videreføringen av koronatiltakene. Det må sies å være en solid tillitserklæring fra det norske folk til regjeringens vedtak.

Det er viktig at Stortinget og regjeringen står sammen om helsepolitikken og den økonomiske støtten til lønnstakerne og bedriftene. Forholdet mellom Stortinget og regjeringen fungerer bra. Stortinget har både støttet opp om tiltakene og gjort dem bedre. Det har vært diskusjoner om omfanget og varigheten. Slik må det også være i et demokrati. Det har vært lite partipolitisk spill.

Men Siv Jensen kunne selvfølgelig ikke dy seg. Da hyttefolket begynte å røre på seg, reagerte Frp-lederen på instinkt. Blant hytteeiere som går glipp av påskeferien på fjellet eller ved sjøen, er det sikkert mange stemmer å hente. Trodde nok hun. Jensen må tro om igjen. Når 90 prosent av folket støtter opp om regjeringens tiltak, er det ikke mange sinte hytteeiere å plukke opp for Frp.