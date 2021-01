Ved stortingsvalget i 2017 falt Ap for andre gang i etterkrigstida ned på 20-tallet.

Meningsmålingene viser at på det nivået er Ap blitt liggende. Målet er å gjøre et bedre valg til høsten enn forrige stortingsvalg da partiet fikk 27,4 prosent.

Det er ikke en umulig oppgave. Svært mange av Aps velgere har satt seg på gjerdet. Gjennom en offensiv og god valgkamp kan partiet få dem ned derfra. Det forutsetter at partiet er samlet om oppgaven og at LO er med på laget.

Tidligere Ap-nestleder Thorbjørn Berntsen bidrar ikke til samling om hovedoppgaven når han etterlyser en lederdebatt i Arbeiderpartiet. I likhet med mange i partiet ble Berntsen naturlig nok svært skuffet over en meningsmåling som viste at Ap hadde en oppslutning på 17,5 prosent.

En katastrofe, som Berntsen kalte det, er det likevel ikke.

Målingene spriker. De fleste viser at Ap har en oppslutning på om lag 20 prosent. Det er for svakt, men det er i øyeblikket nok til at Ap, SV og Sp til sammen ville ha fått flertall på Stortinget. Regner vi med Rødt og MDG ligger det an til at de rødgrønne partiene får om lag 100 representanter på Stortinget etter valget. Rødgrønn valgseier og regjeringsskifte er tross alt viktigere enn oppslutningen om det enkelte rødgrønne partiet.

Den rødgrønne seieren kan gå tapt hvis Ap faller mye under 20 prosent.

Ap burde forholdsvis enkelt få mer enn det. Valgkampen har ikke startet. Landsmøtet skal vedta et nytt program der arbeid, velferd og klima er hovedsakene. En lederdebatt foran landsmøtet vil være helt ødeleggende for programarbeidet. Oppmerksomheten vil knytte seg til lederdiskusjonen. Programmet kommer til å drukne i lederstriden.

Ap har hatt mange opprivende lederdiskusjoner.

Felles for dem alle er at partiets oppslutning falt mens lederdebatten raste. Lederdebatt åtte måneder før stortingsvalget er oppskriften på valgnederlag.