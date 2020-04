Ingen vil noe annet enn at vi alle skal kunne drive idrett igjen. Særlig for barn og unge er dette livsviktig for både kropp og sjel. Men instruksen for idretten er den samme som for resten av Norge: Helsedirektoratet ber oss om helst å holde avstand på to meter, inne og ute.

Og ikke være mer enn fem i grupper. Og ingen kontakt.

Dette bør være lett å forstå, selv om det er vanskelig å etterleve i praksis. Men selv med rom for skjønn, er dette blitt oppfattet som universelle regler av mange.

Når Kjøll og idretten, som en av landet mektigste organisasjoner, nå ber om særregler etter at vi har sendt 300.000 mennesker på Nav og brukt hundretalls milliarder på å demme opp for koronaviruset, kan det skape mer forvirring.

Vi tror ikke det er klokt ennå.

De fleste har tilpasset seg den nye virkeligheten, og nå går idretten foran i et forsøk på å relativisere de strenge reglene. Hvert enkelt særforbund skal komme med individuelle korona-retningslinjer, ifølge Kjøll. Men det er stadig forbudt med organisert idrett der det er fare for nærkontakt.

Oslo er nå landets episenter for koronasmitte. Mange mennesker på liten plass gjør at selv forsvarlig gåing, løping og handling er forbundet med større smitterisiko.

Derfor stiller vi oss undrende til at Oslo kommune har låst opp alle kommunale idrettsanlegg igjen etter at de har vært stengt i to uker. Hvem skal passe på at reglene overholdes når barn og unge, særlig i indre by med tilhørende demografiske utfordringer, møtes på fotballbanen?

For det nytter lite med Kjøll og byrådens høflige anmodninger om å ta ansvar. Hvem skal ta ansvar? Barna? Kommunen? Politiet?

Eller er det idrettsforeningene, som mildt sagt har ulik kapasitet?

Signalene er svært kryssende i landets største by. Byrådsleder Raymond Johansen sa onsdag i et intervju med Dagens Næringsliv at «behovet for tiltak er enormt», at han håper å unngå et portforbud i hovedstaden og at han i Oslo kanskje vil måtte gå lenger i smitteverntiltak enn andre deler av landet.

I den ånden er det virkelig pussig å åpne opp idrettsanleggene igjen uten mer kunnskap om spredning av smitte blant barn. Fredag skal FHI legge fram mer fakta om dette.