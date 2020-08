Da det varte og rakk før hun gikk offentlig ut med sitt kandidatur, trodde mange at hun ikke ville ta kampen opp mot Rotevatn, som ifølge forhåndstipsene lå best an til å bli leder. Å vente var et fornuftig sjakktrekk av Melby.

Valgkomiteen var på jakt etter en tredje kandidat som den kunne samle seg om.

Verken Rotevatn eller Raja ville ha klart å samle partiet. Hvis landsmøtet i en kampvotering mellom de to hadde valgt Rotevatn, ville det ha valgt vekk Raja. Og omvendt.

Med valgkomiteens enstemmige innstilling på Guri Melby som leder og Rotevatn og Raja som nestledere, vil landsmøtet velge alle tre.

Det kan vise seg å være en god løsning for Venstre.

Forrige gang valgkomiteen foreslo et kompromiss med Trine Skei Grande som fortsatt leder, gikk det helt galt. Misnøyen i Venstre eksploderte og Trine Skei Grande trakk seg.

Melby vil ikke utløse en lignende misnøye. Rotevatn-fløyen er skuffet, men den vil neppe starte et opprør.

Raja og hans tilhengere vil holde seg i ro. Det er mange i Venstre som ikke vil at Raja skal gå til topps i partiet. Motstanderne har klart å hindre at Raja blir leder, men ikke at han blir nestleder.

Slik sett er valgkomiteens innstilling en halv seier for Abid Raja.

Guri Melby er Trine Skei Grandes politiske barn. Melby var Grandes favoritt til å ta over etter henne. Det blir sagt at med Melby som leder, vil Trine Skei Grande ha en hånd på rattet når det gjelder styringen av Venstre.

Guri Melbys jobb er å sørge for at landets eldste parti overlever neste års valg. En forutsetning for det er at hun og hennes nestledere samler seg om politikken og ikke bruker krefter på maktkamp og intriger.

Venstre har erfaring for at det går dårlig når partiet er i strid meg seg selv.