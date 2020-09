Den gjeldende nasjonale transportplanen gjelder ikke lenger. Den er altfor ambisiøs. Mange prosjekter blir dyrere enn anslått, og pengene strekker ikke til. Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) skisserer nye tanker og varsler at prosjekter må skyves ut i tid.



– Mange vil bli skuffet over at enkelte prosjekter ikke blir realisert slik som forventet, sier Hareide.

Han ledet transportkomiteen på Stortinget da politikerne våren 2017 vedtok planen om å bruke tusen milliarder kroner på videre utbygging av vei, bane og annen samferdsel. Fremskrittspartiets Ketil Solvik-Olsen var ansvarlig statsråd den gang.

Den nasjonale transportplanen peker 12 år fram i tid og justeres hvert fjerde år. Prosjektene for de første fire årene regnes som tryggest, og til våren kommer regjeringen med en ny justering. Hareide innrømmer nå at politikerne manglet 130 milliarder kroner med å få endene til å møtes allerede i 2017. Og siden den gang har situasjonen blitt mye verre.

Hareides nye medisin er porteføljestyring. Det innebærer at politikerne ikke lenger skal binde seg til konkrete prosjekter i andre halvdel av planperioden. Det hører med til historien at dagens regjering har doblet bevilgningene til vei og nesten tredoblet bevilgningene til jernbane. Men til tross for denne store innsatsen, er det ikke realisme i den gjenstående delen av transportplanen.

Hele Stortinget har ansvaret for at transportplanen ikke lenger er verdt papiret den er skrevet på. Men det hviler et ekstra ansvar på Knut Arild Hareide og Ketil Solvik-Olsen. De tok munnen for full og var bokstavelig talt på ville veier. Valget skulle vinnes for enhver pris. Nå blir det bråstopp for mange prosjekter. Det bør velgerne merke seg når disse ikke lenger er med i neste transportplan.

Fasiten kommer til våren. Politikk er å prioritere. Noe må vente når andre prosjekter slippes fram.

