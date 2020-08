Knapt et døgn etter at det rødgrønne samarbeidet i Viken brøt sammen, ba MDG-leder Une Bastholm Jonas Gahr Støre vende ryggen til Sp. Hun vil at Ap skal satse på en regjeringskoalisjon mellom MDG, SV og Ap etter valget.

Årsaken er at et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke vil føre til noen satsing på miljøpolitikken.

Vi forstår Bastholms skuffelse over at Ap og Sp gikk bort fra avtalen om å si nei til ny E18 i Bærum. De lot seg skremme på plass av samferdselsminister Knut Arild Hareide som truet med å skrote en miljøvennlig T-banelinje til Fornebu hvis ikke veien ble bygd.

Det er tragisk at Aps folk i Viken dolket sine partifeller i Oslo ved å si ja til motorveien.

Vi er enig med Bastholm i at en mindretallsregjering av Ap og Sp er en svært dårlig idé. En slik regjering vil ikke klare å bli enig om en god klima- og miljøpolitikk.

Det er oppsiktsvekkende at Sp som har et bærekraftig jordbruk som fanesak, ikke har programfestet en klima- og miljøpolitikk som kan sørge for det. Ap har heller ikke klart å få fram en tydelig grønn politikk.

Med Ap og Sp i regjering blir alt som før.

Jonas Gahr Støre må få med SV og trolig også MDG, hvis hans regjering skal klare å stake ut en ny kurs. MDGs voldsomme satsing på klima og miljø og SVs sterke engasjement for de samme sakene, vil vri Støre-regjeringens politikk i en grønn retning.

Det rødgrønne samarbeidet fungerer bra i Oslo-politikken.

Vi er sikre på at samarbeidet også vil finne en god form i rikspolitikken.

I 2005 vant de rødgrønne fordi de hadde et troverdig regjeringsalternativ. Det kan gjenta seg neste år.

Forutsetningen er at de rødgrønne partiene står sammen og ikke utelukker hverandre fra regjeringssamarbeid. Sammen er de sterke nok til vinne valget.

Hver for seg er de for svake.