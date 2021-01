En oppblomstrende smitte og nye, strenge nasjonale smitteverntiltak må nødvendigvis også gi forlengede støtteordninger for ansatte og bedrifter.

Mandag ble det klart at bedrifter som når maksimal permitteringsperiode på 52 uker i løpet av våren, kan forlenge permitteringene fram til 1. juli. Det betyr at ansatte som ellers ville blitt sagt opp, nå beholder sin tilknytning til bedriften og kan gå tilbake på jobb hvis den økonomiske situasjonen tillater det. Dette er bra for alle parter og gir forutsigbarhet for titusener av mennesker som lever i usikkerhet. NHO og LO har lenge bedt om at permitteringsperioden blir utvidet. Så sent som søndag var Erna Solberg skeptisk til å la permitteringsordningen ese ut.

I går ble det klart at regjeringen også innfrir opposisjonens krav om å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats for de permitterte. Dette betyr at alle får 80 og ikke 62,4 prosents kompensasjon for de første 300.000 i tapt inntekt. På beløp over 3G er satsen stadig 62,4.

Landet er i en ekstraordinær situasjon, i en unntakstilstand. Det er ikke annet enn selvfølgelig at vi sørger godt for de av oss som i denne vanskelige tida ramler utenfor. Ikke grunnet egen ukyndighet, men på grunn av uflaks og statlige pålegg om nedstenging. Norge må med sin enorme ressurser prioritere rettferdighet for alle.

Vi håper derfor opposisjonen fortsetter å presse regjeringen i spørsmålet om å gi de som går på dagpenger feriepenger sommeren 2021. Her er det dog lite håp om å få med seg Frp, partiet som i sin tid tok feriepengene fra dem som går på dagpenger. Regjeringen har meldt at de jobber med en krisepakke for studentene, men igjen går det tregt. Og de tre rødgrønne og Frp vil derfor kunne fortsette sin effektive knipetangsmanøver mot regjeringen i spørsmålet om bedre vilkår for studentene. Frp lanserte i går et forslag om en studentmilliard for å hjelpe en gruppe som har hatt det sosialt og økonomisk tøft. En håndsrekning til slitne studenter på vei inn i tøffe måneder er absolutt på sin plass. Regjeringen nøler der opposisjonen krever. Men alle skal med.