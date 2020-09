Det er resultatet av årets trygdeoppgjør. Regjeringen løfter pensjonene med 1,2 prosent i år.

Samtidig anslås det at prisene vil øke med 1,4 prosent. Dermed går pensjonistene 0,2 prosent i minus.

Til sammenligning får industriarbeiderne i snitt 1,7 prosent mer i lønn, noe som vil gi 0,3 prosent mer å rutte med for den jevne arbeidstaker.

Pensjonistene har medregnet 2020 gått i minus i fem av de siste seks årene. Fjoråret var det positive unntaket, men nå fører koronakrisen igjen til magre tider.

Pensjonistforbundets Jan Davidsen er på krigsstien. Han vil ha slutt på den såkalte underreguleringen av pensjonene.

Et bredt flertall på Stortinget står bak prinsippet som ble knesatt i den store pensjonsreformen og tok til å gjelde i 2011. Her ble det slått fast at pensjonene skal følge snittet av lønns- og prisstigning. Da ble det, for letthets skyld, vedtatt at pensjonene skal økes 0,75 prosent lavere enn lønningene.

Problemet er bare at dette systemet vil virke godt i gode år, men slå ut i tapt kjøpekraft for pensjonistene i år med magre tillegg for lønnstakerne.

For å bøte på dette problemet foreslo Arbeiderpartiet for flere år siden at Stortinget skulle gå tilbake til intensjonen, altså gi pensjonistene snittet av pris- og lønnsstigning. Dette ville ha gitt pensjonistene 0,15 prosent mer å rutte med i årets trygdeoppgjør.

Litt ekstra er tross alt bedre enn å gå i minus.

Haken ved Ap-modellen er imidlertid at den vil gi pensjonistene litt mindre ekstra enn det regjeringens alternativ gir i gode år.

Regjeringen har hittil avvist Ap-modellen, men nå sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) at han er villig til å vurdere denne.

Det må skje nå, ikke utsettes til neste år.

Ap-modellen vil sikre pensjonistene økt kjøpekraft så lenge arbeidstakerne går i pluss.

