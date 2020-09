Koronakrisa var nær på å sende Norwegian i bakken, men var mest strået som brakk kamelens rygg. Nøyaktig en måned før Norge ble stengt ned i midten av mars sendte Norwegian ut pressemelding om selskapets resultater for 2019.

Tallene var brutale, og nærmest en repetisjon av en øvelse selskapet hadde gjort tre år på rad.

Norwegian hadde hatt kniven på strupen i flere år, og har så vidt evnet å betale regningene sine, lenge før koronaen dukket opp på radaren. Flyselskapet har stirret konkursen i øynene. Derfor er det oppsiktsvekkende det DN avslører.

Tidligere toppsjef Bjørn Kjos kastet om seg med lukrative avtaler og bonusutbetalinger til nøkkelansatte midt i en tapper kamp mot konkursen der alle ansatte gjorde en stor innsats.

Fire ledere fikk mellom to og seks millioner kroner i bonus i 2019 etter et svært svakt 2018 der Kjos & co tapte 2,5 milliarder kroner. Eller 11 millioner kroner hver eneste dag.

Men det kunne likevel utbetales fete bonuser.

Gjelda var svært høy. Norwegians ledelse og eiere hadde gamblet og mislyktes. De hadde spilt farlig høyt med en ekstremt aggressiv vekststrategi. I tillegg til de fete bonusene har innleide konsulenter kunnet hevet svært høye lønninger.

Dette provoserer ikke overraskende selskapets kabinforening. Kjos som ikke lenger er sjef i selskapet, hevder overfor DN at han ikke husker noen bonusutbetalinger.

Selskapets nye ledelse kjemper nå en desperat kamp for å holde det i lufta.

Vårens redningsaksjon etterlot selskapet med 50 milliarder i gjeld og en lang, seig oppoverbakke. Krisa er langt fra over. Ord om solidaritet blant selskapets ansatte og om å løfte sammen fra styrerom til sjauere blir stående nakne i møtet med denne nære historien om millionbonuser til de få.