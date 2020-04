Flyselskapets videre skjebne avgjøres på generalforsamling over helga. Får man ikke flertall der for å omgjøre selskapets gjeld til aksjer for kreditorene, kan det være slutten på et norsk luftfartseventyr.

Koronakrisa er i ferd med å skyve selskapet ut av historien, men Norwegian var på vei over allerede før viruset satt flyindustrien ut av spill. Gjeldsbyrden har vært enorm og har lenge truet selskapet. De siste tre årene har luftfartsgiganten hatt milliardunderskudd.

Verdien av Norwegian har stupt på Oslo Børs.

Selskapet var tirsdag verdsatt til 830 millioner kroner. Den anslåtte verdien da selskapet var nær ved å bli solgt i 2018, var på mellom tre og fire milliarder. Selskapet har nå ni milliarder i gjeld og utestående leasingforpliktelser.

Staten har gitt en lånegaranti på tre milliarder, men pengene er underlagt absolutte krav for den løsningen som måtte komme.

Vi mener statens rolle må stanse her.

Det kan ikke være skattebetalerne som skal redde et Norwegian som har drevet med vanvittig fallhøyde i årevis.

Norwegian har bygd seg opp på den råeste kapitalisme, der stikkord er fagforeningsknusing, press på lønninger, avtaletyper og pensjonsordninger. Norwegian har tvunget gjennom en brutalisering av arbeidslivet for dem som jobber innen norsk og internasjonal luftfart.

Norwegian har også truet med å flagge ut hvis de ikke fikk det om de ville.

Sympatien er liten for eierne, men stor for de ansatte. Og det er viktig for Norge å ha flere konkurrerende flyselskap. Derfor håper vi at Norwegian mandag finner fram til en ordning som sikrer videre drift.

Da kan selskapet ha en framtid med en annen forretningsfilosofi og i et annet type flymarked der presset på pris og ansatte forhåpentligvis blir mindre.