Arbeiderpartiet har utarbeidet en egen plan for Nordsjøen. Her ligger det nemlig store muligheter for den grønne omstillingen som så mange snakker om.

For over 50 år siden startet oljeeventyret i Nordsjøen. Nå kan Nordsjøen bli Europas CO2-lager, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han vil ha fortgang i planene for fangst og lagring av karbon.

I tillegg bør det etter Ap-lederens mening produseres CO2-fri hydrogen av gass fra norsk sokkel. Og så ligger det store muligheter i å bygge kraftverk for havvind, som blant annet kan brukes til å elektrifisere olje- og gassplattformene.

På toppen av dette kan det utvinnes metaller på havbunnen.

Støre sier, nærmest til det kjedsommelige, at det ikke er snakk om å avvikle, men utvikle oljevirksomheten. Ap-lederen har et poeng. Her er det ikke et enten eller, men et både og.

Nå haster det med å komme i gang med fullskala karbonfangst og lagring. Stortinget har pålagt regjeringen å komme med en investeringsbeslutning «senest i statsbudsjettet for 2020». Men det er for lenge å vente til oktober. Støre vil ha en slik beslutning før sommeren.

Det bør flertallet på Stortinget sørge for.

Både Fortums søppelforbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo og Norcems sementfabrikk i Brevik utenfor Porsgrunn er klare til å starte byggingen av de aktuelle anleggene for karbonfangst.

CO2-gassen fra disse kan så fraktes på båt til Vestlandet for i neste omgang å bli ført ned i rør til en klargjort brønn i Nordsjøen. Dette blir dyrt, og derfor må staten bidra stort for å få realisert prosjektene. Koronakrisen har medført at det haster enda mer enn før.

Nå gjelder det å hjelpe Industri-Norge over i en ny fase.

Den norske sokkelen er et kinderegg. Her er de snakk om tre positive effekter. Kontinentalsokkelen har sårt tiltrengt energi, kan bidra til å redde klimaet og gir godt grunnlag for verdiskapende arbeidsplasser.