Det er et sterkt signal om hvor fort den politiske mentaliteten har endret seg. Byene viser vei. Det gir håp.

Vi snakker altså om Bergen og Oslo. Den rødgrønne hovedstaden har staket ut kursen i fire år og har brøytet nasjonal vei gjennom motstand, fordommer og hets.

Mandag ble det klart at også vår nest største by vil bli styrt med grønne hender på rattet. Med to byrådsposter til De grønne er det duket for norsk mesterskap i grønn by.

«Vi skal bli Norges grønneste by og levere en miljøpolitikk uten sidestykke», sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap). Det er en posisjon Oslo med rette vil mene den har hevd på, som årets europeiske miljøhovedstad. Dette kan fort bli en veldig populær øvelse.

Det var en progressiv plattform den uortodokse koalisjonen mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, KrF og Venstre la fram mandag etter sju uker med forhandlinger.

Mange av grepene er gjenkjennelig fra Oslo. Biltrafikken skal kraftig ned. Det skal innføres bilfrie soner i sentrale bydeler. Kjøttfri dag i kommunale kantiner. Reduksjon i cruisetrafikken. Grønn politikk dominerer nå den politiske dagsorden i mange av våre største byer, og man ser en helt annen selvtillit når det gjelder å tenke radikalt nytt. Dette er av stor nasjonal betydning.

Hver tredje nordmann bor i våre ti største byer, hvis man regner med Bærum. Derfor er det svært avgjørende hva slags politikk som føres lokalt.

Klarer politikerne å dempe biltrafikken, kan staten også spare enorme beløp på samferdselsprosjekter. Midler som kan brukes bedre på andre samfunnsområder i en tid der det varsles kutt i de offentlige utgiftene.

Det nye bystyret i vestlandshovedstaden er også atter et signal om et stadig mer miljøorientert og pragmatisk Arbeiderparti. Ute på gangen i Bergen står både Senterpartiet, SV og Rødt. Ap har mange utstillingsvinduer nå før stortingsvalget 2021.