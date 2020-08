Mandag er sommerferien for de fleste over. Det betyr at tog, trikk, bane og buss igjen blir fylt med folk som skal på jobb og skole. Siden mange fortsatt skal ha hjemmekontor, kan det være at trengselen i rushtiden blir noe mindre enn det var før koronaen kom til Norge. Uansett blir det vanskeligere for passasjerene å overholde regelen om minst 1 meters avstand.

Regjeringens anbefaling om bruk av munnbind i rushtrafikken i Oslo og i Indre Østfold er fornuftig når det er vanskelig å overholde regelen om å holde god avstand til medpassasjerer. Smitten har blusset opp i Oslo og Østfold. Alle tiltak som kan slå smitten ned er velkomne.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Det som forundrer er at anbefalingen om munnbind først kommer nå og ikke allerede i mars da landet ble stengt ned. I flere måneder insisterte helsemyndighetene på at munnbind ikke virket. Vi fikk høre at munnbind tvert imot er farlig. Helseminister, helsedirektør og FHI-direktører, har et forklaringsproblem.

Det er også vanskelig å forstå hvorfor folk som reiser kollektivt for eksempel i Bergen, Trondheim og Tromsø ikke blir anbefalt å bruke munnbind. Ulike regler for kollektivtransporten i landets byer forvirrer folk. I Danmark er det bestemt at munnbind skal brukes på kollektivtransport over hele landet til alle tider på døgnet. Det er et forståelig og greit påbud.

Les også: Anbefaler munnbind på fulle busser og tog i Oslo kommune og i Indre Østfold-regionen

Munnbind er dyrt. Et bind koster nå 12 kroner på apotek i Oslo. Prisen må ned. Hvis ikke den voksende etterspørselen fører til kraftig prisfall, bør staten som vil at folk skal bruke munnbind, ta en del av regningen. Munnbind bør kunne bli kjøpt på blå resept.

Forslaget om å sy selv provoserer. Det er ikke lett å lage munnbind som er like trygge som dem som selges på apoteket. Det trengs helst en symaskin og innsikt i stofftyper som er tilstrekkelig tette. Folk flest er derfor tvunget til å kjøpe dyre munnbind.