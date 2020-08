Forrige gang ble den enstemmige innstillingen revet i stykker av indre uenighet. Komitélederens insistering på enstemmighet førte til forslag om gjenvalg av partileder Trine Skei Grande og plassering av hennes to viktigste utfordrere, Abid Raja og Sveinung Rotevatn, i regjeringen.

Hestehandelen gikk i vasken da Trine Skei Grande ikke orket mer.

Denne gangen er fire statsråder lederkandidater. Av dem er det bare Sveinung Rotevatn som offentlig har sagt at han vil ta over partiet. De tre andre, Abid Raja, Iselin Nybø og Guri Melby, ga onsdag valgkomiteen beskjed om sine ønsker.

Utad holdt de munn om hva de vil. Det var ikke lurt. Spekulasjonene vil fortsette.

Abid Rajas taushet er spesiell. I sommer har han reist land og strand rundt og snakket varmt om seg selv og Venstre. På veien inn til valgkomiteens møte holdt han en valgtale for pressefolkene uten å avklare sin stilling.

På veien ut sa han ingen ting.

Alle med litt kjennskap til partiet vet at Raja gjerne vil bli leder av Venstre. Han skuffer nok sine tilhengere ved ikke å si klart fra om at han er villig til å ta kampen opp mot Rotevatn og de to kvinnelige kandidatene.

Det er imponerende at så mange vil slåss om lederbeinet i et parti på dødsleiet. Venstre har stabilisert seg på tretallet på meningsmålingene. En ny partileder kan bedre stillingen, men neppe få partiet over sperregrensen på 4 prosent. Venstre sprakk da Trine Skei Grande gikk i regjering med Frp.

En ny leder tar over en nedslitt og splittet organisasjon. Det vil ta år å bygge opp partiet og samle det politisk.

Det er blitt felt mange dødsdommer over Venstre. Partiet har kommet tilbake. Denne gangen ser det mørkere ut enn noen gang. Venstre kom over sperregrensen sist fordi Høyre-folk stemte Venstre for å berge Solberg-regjeringen. Det vil ikke skje neste år.