Enkelte datoer og begivenheter er spikret fast i historien. Noen huskes og feires med glede og fest. Det gjelder spesielt 17. mai 1814 da Norge fikk sin første grunnlov.

7. juni 1905 er også en dato som lyser i norsk historie. Da besluttet Stortinget enstemmig å oppheve unionen med Sverige. 9. april 1940 innledet det mørkeste kapitlet i norgeshistorien.

Det er nasjonal enighet om «aldri mer 9. april». Derfor er det nødvendig at datoen aldri blir glemt.

8. mai 1945 kapitulerte tyskerne. Elleville jubelscener utspant seg over hele Europa. Ikke minst her i landet. Frigjøringsdagen for 75 år siden utløste en spontan glede over hele landet. Vi har verken før eller senere opplevd maken til en slik folkefest.

Norge var ikke blant de landene som ble hardest rammet av nazistenes forbrytelser.

Men okkupasjonen var også smertelig for den norske befolkningen. Norge kan i motsetning til mange andre land være stolt av at det var forholdsvis få norske nazister og mange motstandsfolk. Det er få gjenlevende av dem som kjempet for landets frihet.

De som fortsatt lever, og minnet om dem som kjempet mot okkupantene, fortjener å bli hedret på frigjøringsdagen.

Koronaepidemien kaster en skygge over markeringen av frigjøringsjubileet. Det var planlagt en stor markering, men viruset har tvunget regjeringen til å gjøre det mindre omfattende. Både gjester og publikum uteblir på Akershus festning. Kong Harald kommer for å legge ned krans og holde tale.

I 2010 ble det bestemt at frigjøringsdagen også skulle markeres som en nasjonal veterandag.

Alle veteraner fra den andre verdenskrig og soldater som har deltatt i internasjonale operasjoner, skulle hedres. Siden 1945 har over 100.000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre forskjellige operasjoner i over 40 land. Det er ingen tvil om at disse veteranene har gjort en flott innsats for Norge. De fortjener å bli hedret for innsatsen. Spørsmålet er likevel om det er riktig å markere for eksempel deltakelsen i krigen i Afghanistan på samme dag som freden kom til Norge 8. mai 1945.