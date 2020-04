Så langt har det meste gått på skinner for statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie i kampen mot koronasmitten.

Tirsdag gikk det derimot galt. Da sto statsministeren fram på en pressekonferanse med gladnyheten om at regjeringen kjøper 1000 nødrespiratorer fra bedriftene Lærdal Medical og Servi.

Respiratorene har de utviklet sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). To fluer i en smekk. Respiratorer til sykehusene og arbeidsplasser i distriktene. Trodde nok statsministeren.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund trodde det var en aprilsnarr på forskudd. Medisinske fagfolk er enig om at respiratorene ikke kan brukes i behandlingen av koronasyke.

Regjeringen har kjøpt katta i sekken. I Dagsnytt 18 onsdag gjorde helseminister Bent Høie et tappert forsøk på å forsvare statsministerens blunder. Han mislyktes. Fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad var også til stede i studio. Han forsøkte, men ga fort opp å forsvare innkjøpet.

Mye verre, og uten snev av komikk, er avsløringen om at regjeringen var tre dager for sent ute med å melde Norge inn i EUs felles innkjøpsordning for legemidler, medisinsk materiell og verneutstyr. Dermed får ikke Norge del i den enorme leveransen av smittevernutstyr og respiratorer som er på vei til EU.

Saken om innmelding i EUs innkjøpsordning har ligget på regjeringens bord siden 2014. Det var først i det aller siste at regjeringen reagerte. Da var toget gått. Nå må vi vente på neste leveranse. Det kan bli en god stund til.

Det er rett og slett en skandale at ingen på regjeringshold har tatt tak i dette for lenge siden. Det bekrefter vår mistanke om at regjeringen ikke hadde noen beredskapsplan for å møte en mulig pandemi. Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) sier at Ap trodde at Norge var tilsluttet EUs innkjøpssamarbeid. Behovet for et pandemilager med nok utstyr er slått fast flere ganger.

Kjerkol varsler en storstilt gransking av regjeringens håndtering og beredskap når krisa er over. Det blir nødvendig.