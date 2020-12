«Nå er det fanken meg nok. Vi må heller bruke pengene på å bygge opp en kompetanse, det vil gi både billigere og bedre tjenester».

Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani fra Ap fyrte av denne kraftsalen mot konsulentfesten i staten i et intervju med Dagsavisen mandag. Ap vil sette en stopper for denne pengebruken. Partiet foreslår å kutte 2,3 milliarder kroner i statens kjøp av konsulenttjenester.

Gharahkhani har ledet Arbeiderpartiets programarbeid med styring av offentlig sektor.

Det har blant annet ført til et løfte om at en tillitsreform skal få slutt på markedstenkningen i offentlig sektor. Ett av grepene er å stanse den sterke økingen i bruk av konsulenter.

Staten bruker voldsomme summer på innkjøp av konsulenter. Aftenposten avslørte for en tid siden at konsulentselskapet PwC hadde fått en kontrakt verdt 75 millioner på planleggingen av det offentlige journalprosjektet Akson. Det er meningsløst mye.

Det hadde gitt billigere og bedre tjenester hvis staten hadde satset penger på å bygge opp egen kompetanse.

Folk i glasshus skal være forsiktig med å kaste stein. Det er ikke bare den høyrestyrte staten som ikke har magemål når det gjelder konsulenter. Det rødgrønne byrådet i Oslo har heller ikke klart å holde igjen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har lovet å ta grep.

Han mener at regjeringen må ta deler av skylda for at konsulentbruken har løpt løpsk i hovedstaden. Høyres politikk har vært mest mulig outsourcing og markedsstyring. Dette må det bli slutt på hvis de rødgrønne overtar for Solberg-regjeringen neste år.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) støtter forslagene om å kutte konsulentbruken.

NTL mener det vil frigjøre midler og sikre at kompetansen blir i virksomhetene. Det er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt at det offentlige ikke kjøper tjenester fra private når det offentlige kan gjøre jobben selv.