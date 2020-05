Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum spurte statsminister Erna Solberg i Stortingets spørretime denne uka om hun ville oppfordre nordmenn til å handle norsk.

Bakgrunnen for spørsmålet var at koronakrisen har satt tusenvis av norske arbeidsplasser i fare. Sp-lederen mente at nordmenn kan kjøpe norske varer for å demme opp for krisen.

Folk kan velge norsk ost i stedet for utenlandsk. De som trenger en ny stol, kan kjøpe en fra Sunnmøre.

Statsministeren svarte at hun ikke ville legge seg opp i hvilken ost folk spiser, eller hva slags sofa de vil ha. Det var et flåsete svar på et seriøst spørsmål.

I en radiotale til det norske folk i «de harde trettiåra» oppfordret statsminister Johan Nygaardsvold (Ap) innbyggerne om å kjøpe norske varer for å få folk i arbeid.

Tidene skifter, men de grunnleggende mekanismer i økonomien gjelder.

Koronakrisen har minnet oss på hvor farlig det for eksempel er å hvile seg tungt på olje- og gasseksporten. Norsk økonomi er avhengig av et levedyktig hjemmemarked.

På Nygaardsvolds tid ble landet bygd gjennom industrireisning i by og bygd. Store deler av denne særnorske industrien er fortært av tidens tann og ødelagt av globaliseringen.

Det er viktig å ta vare på det som er igjen. Ikke minst av hensyn til sysselsettingen i distriktene. Det forutsetter at nordmenn kjøper norske produkter.

Jordbrukets betydning for samfunnsøkonomien har ofte vært undervurdert.

Matproduksjon er noe av det klokeste et land kan drive med. Selvforsyning er et viktig beredskapstiltak. Fulle matvarelagre og et effektivt distribusjonssystem, gjorde at butikkene ikke gikk tomme under krisen. Kortreist mat er bra for klima. Det smaker bedre enn matimport fra land langt borte.

Importerte varer er gjerne billigere enn norsk produserte. Det er trolig hovedgrunnen til at mange velger å kjøpe importerte varer. Det rammer arbeidsplassene. Derfor vil det være bra for landet hvis flere handler norske varer.