Iran lover hevn

Natt til lørdag ble den iranske generalen Qasem Soleimani drept i et amerikansk luftangrep i Irak. Soleimani var en av det iranske regimets aller mektigste. Likvidasjonen sammenlignes med at en fremmed makt hadde drept den amerikanske visepresidenten.

Angrepet skjer etter at den amerikanske ambassaden i Bagdad nylig ble angrepet og satt i brann. USA hevder at Iran og Soleimani, som står på USAs liste over ettersøkte terrorister, står bak og fryktet nye anslag. Aksjonen mot den mektige iraneren skjer etter at spenningen mellom USA og Iran har økt kraftig siden Donald Trump ble president for tre år siden. Atomavtalen ble raskt avsluttet, tunge økonomiske sanksjoner ble innført og så sent som i juni beordret Trump angrep mot iranske mål før han trakk tilbake ordren. Nå har kald krig blitt farlig varm.

President Trump som er bare timer inne i sitt siste år som president og som nå er i valgkampmodus, får massiv kritikk hjemme i USA. Demokrat-leder Nancy Pelosi fordømmer drapet på Soleimani og frykter nå en eskalering av vold.

CNNs sentrale utenriksmedarbeider Arwa Damon sier at «vi er nå i ukjent terreng» i forholdet mellom USA og Iran. Hva som nå kan komme til å skje, er høyst usikkert. Situasjonen er ny og derfor uforutsigbar. Iran kan se på drapet på generalen som en krigserklæring og har lovet hevn. Iran har stor kapasitet, stort nettverk og rekkevidde, særlig når det gjelder irregulær krigføring og terrorisme. Iran er fra før en såret gigant. Regimet i Teheran har hatt tøffe år med stigende sivil misnøye og vil se på dette som en anledning til på vise styrke – og til å samle folket mot en ytre fiende.

Situasjonen kan lett komme ut av kontroll. Midtøsten er fra før et svært ustabilt område og gnister derfra kan sette verden i brann. Så sent som i romjula øvet den iranske marinen sammen med Kina og Russland i Oman-bukta.

Donald Trumps angrep på Iran, som likvidasjonen av generalen må ses på som, er en potensielt katastrofal start på 2020. Verden er nå et svært farlig sted.