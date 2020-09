Ingen vil søndagsshoppe

Debatten om søndagsåpne butikker har igjen blusset opp. Den er en av våre mest pålitelige politiske gjengangere. Koronaen har ført til krav om mer plass og avstand når vi handler.

Dette har skapt en ny dynamikk i debatten, men forandrer i prinsippet lite.

Les også: Full borgerlig splittelse om søndagsåpne butikker: – Ikke politikernes oppgave å lage forbud

Høyre og Venstre, to av tre regjeringspartier, ønsker en liberalisering som betyr at Norge kan handle også på søndager. Men søndagen står åpenbart i en særstilling hos den siste partneren, KrF. Når høyresida før har ønsket shopping på søndag, har KrF kalt det en «krigserklæring».

Det ligner på full borgerlig splittelse, men aller mest er dette et politisk spill.

Lavthengende frukt Erna Solberg kan skjenke KrF i fremtidige regjeringsforhandlinger uten selv å ofre noe. Saken ble utredet i 2017 og debattert i full bredde da. Høyre vet at motstanden er for stor generelt i samfunnet til at det er et standpunkt det er verdt å blø for.

LO mener det er en dårlig idé for de ansatte. Et overveldende flertall av NHOs medlemsbedrifter innen handel sa nei for tre år siden. Næringa sjøl trodde ikke på det av helt rasjonelle grunner: Søndagsåpent ga økte utgifter til ansatte, men ikke økte inntekter. Undersøkelser viser at heller ikke forbrukerne, det norske folket, drømmer om nok en dag med mulighet for å handle.

Innstillingen er veldig tydelig: Norge vil ikke ha søndagsåpne butikker.

Det er også vår tilnærming: Ingen vil ha det, og det er særlig ønsket fra folk om å beholde søndagen som en annerledes dag som er viktig å lytte til.

Folk vil ha bedre liv, men ser ikke søndagsåpne butikker som veien dit. Valgfrihet er ikke nødvendigvis det folk holder høyest. Noen må bremse utviklingstakten i samfunnet, og å holde butikkene stengt på søndag, er en god måte å holde farta nede på.

Det er bra for den fysiske og mentale folkehelsa med én dag i uka som er spesiell. Det er bra for miljøet med mindre aktivitet, og det er ikke minst bra for de titusener butikkansatte som ville mistet sin fridag med familien.